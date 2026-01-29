Công nghệ

EU yêu cầu AI trả tiền sử dụng các tác phẩm có bản quyền

Trong một báo cáo, các nhà lập pháp yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn về nội dung nào được sử dụng cho các hệ thống AI tạo sinh và thù lao công bằng cho người sáng tạo.

Một hình ảnh được tạo bằng "chế độ cay" của Grok Imagine, một tính năng của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk, cho phép tự động tạo video có chủ đề dành cho người lớn / Chụp từ tài khoản X (trước đây là Twitter) của Musk
Một hình ảnh được tạo bằng "chế độ cay" của Grok Imagine, một tính năng của công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk, cho phép tự động tạo video có chủ đề dành cho người lớn / Chụp từ tài khoản X (trước đây là Twitter) của Musk

Ngày 28/1, các nhà lập pháp EU đã yêu cầu các nhà cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) phải trả tiền cho việc sử dụng nội dung có bản quyền của châu Âu, đồng thời kêu gọi mở rộng các quy tắc áp dụng cho trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI).

Trong một báo cáo được Ủy ban pháp lý của Nghị viện châu Âu thông qua, các nhà lập pháp yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn về nội dung nào được sử dụng cho các hệ thống AI tạo sinh và thù lao công bằng cho người sáng tạo.

Báo cáo cũng kêu gọi trao toàn quyền cho ngành công nghiệp truyền thông tin tức về kiểm soát việc sử dụng nội dung của mình để đào tạo các hệ thống AI, bao gồm cả quyền từ chối.

Lời kêu gọi này được đưa ra trước thềm cuộc xem xét lại các quy tắc bản quyền của EU sắp tới. Được thông qua tại ủy ban với đa số phiếu áp đảo, đề xuất này sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của nghị viện vào tháng 3.

Liên minh châu Âu có các quy định toàn diện về AI, được thông qua vào năm 2024, trong đó quy định rằng các hệ thống AI phải tuân thủ luật bản quyền hiện hành của khối này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của nghị viện cho thấy vẫn còn sự không chắc chắn về cách áp dụng các quy định này cho AI đa năng, các hệ thống có phạm vi chức năng rộng lớn./.

