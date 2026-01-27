Giám đốc Meta Việt Nam tiết lộ 5 xu hướng mạng xã hội nổi bật năm 2026

Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường có mức độ sử dụng mạng xã hội cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo Decision Lab, 94% người dùng Internet tại Việt Nam sử dụng Facebook, đưa nền tảng này trở thành mạng xã hội phổ biến nhất cả nước; trong khi đó, Instagram nằm trong top 5 ứng dụng được người dùng thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z sử dụng nhiều nhất.

Mức độ sử dụng mạng xã hội này giúp các nền tảng của Meta không chỉ là công cụ giao tiếp, mà đã trở thành hạ tầng cốt lõi cho thương mại và tăng trưởng kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, khi xu hướng mua sắm và kỳ vọng của người tiêu dùng thay đổi nhanh chóng, việc nắm bắt các xu hướng mạng xã hội đóng vai trò then chốt, giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh.

Ông Khôi Lê - Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam của Meta đã chia sẻ những xu hướng mạng xã hội nổi bật gắn liền với hoạt động kinh doanh trên các nền tảng của Meta. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bước sang năm 2026, ông Khôi Lê - Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam của Meta đã chia sẻ những xu hướng mạng xã hội nổi bật gắn liền với hoạt động kinh doanh trên các nền tảng của Meta, nhằm giúp doanh nghiệp kết nối hiệu quả hơn với khách hàng trong năm mới.

Trí tuệ nhân tạo và Tự động hóa

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành công cụ kết nối quan trọng giữa khám phá sản phẩm, dịch vụ thông qua mạng xã hội và quyết định mua hàng. Người tiêu dùng Việt Nam cũng thể hiện mức độ tin tưởng cao vào AI, với 73% người tiêu dùng cho biết họ cảm thấy thoải mái khi trao đổi với doanh nghiệp thông qua chatbot AI.

Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về mức độ ứng dụng AI trong nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), với 93% SME cho biết đã sử dụng AI, tỷ lệ cao nhất trong khu vực.

Từ chủ yếu thử nghiệm các công cụ AI tạo sinh trong những năm trước, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã đưa AI vào vận hành hằng ngày, xem đây là một năng lực cốt lõi của doanh nghiệp thay vì một công nghệ thử nghiệm. Theo đó, AI không còn là lợi thế dành cho số ít, mà đã trở thành tiêu chuẩn cơ bản đối với các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô.

Ông Khôi Lê cho biết, Meta đã cung cấp một bộ công cụ kinh doanh ứng dụng AI nhằm giúp các nhà quảng cáo tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả. Các giải pháp AI và tự động hóa của Meta đã giúp nhà quảng cáo tại Việt Nam tăng 22% hiệu quả tỷ lệ hoàn vốn trên chi phí quảng cáo (ROAS).

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh đó, quảng cáo trên Threads cũng là một giải pháp mới được bổ sung vào hệ thống AI của Meta, giúp các doanh nghiệp Việt tiếp cận tập khách hàng trẻ. Quảng cáo trên Threads sẽ mang lại trải nghiệm cá nhân hóa tương tự như trên Facebook và Instagram.

Các nhà quảng cáo có thể dễ dàng mở rộng chiến dịch Meta của mình sang Threads, với các định dạng quảng cáo hình ảnh và video xuất hiện tự nhiên trong bảng tin.

Kinh doanh Hội thoại trong kỷ nguyên AI

Ông Khôi Lê cho biết, người tiêu dùng Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp ở tần suất cao, với 89% người tiêu dùng trực tuyến nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất mỗi lần một tuần và 89% cho biết họ hài lòng khi trao đổi với doanh nghiệp trên Messenger.

Trong các giai đoạn cao điểm như Tết, mua sắm thông qua tin nhắn càng được người tiêu dùng ưa chuộng, với 62% người mua sắm tăng cường sử dụng nhắn tin trong dịp Tết, biến các nền tảng nhắn tin trở thành những trung tâm mua bán trên nền tảng số. Người tiêu dùng kỳ vọng có thể khám phá sản phẩm, đặt câu hỏi, trao đổi và hoàn tất giao dịch trong cùng một cuộc hội thoại.

Song song đó, người tiêu dùng Việt Nam đã quen với việc AI tham gia vào hành trình mua sắm và quá trình tương tác với doanh nghiệp. Hơn 85% người dùng cho rằng chatbot AI hữu ích trong thương mại điện tử và chăm sóc sức khỏe, trong khi 59% cho biết phản hồi kịp thời của chatbot AI giúp cải thiện trải nghiệm khi nhắn tin với doanh nghiệp. Điều này cho thấy AI đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong Kinh doanh Hội thoại tại Việt Nam.

Nhà sáng tạo nội dung và sự đồng hành của AI

Các nhà sáng tạo nội dung đang giữ vai trò trung tâm trong hành trình mua sắm của người tiêu dùng Việt. Video ngắn tiếp tục là định dạng khám phá sản phẩm được ưa chuộng, với 89% người tiêu dùng Việt Nam theo dõi ít nhất một nhân vật có sức ảnh hưởng trực tuyến.

AI đang đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế nhà sáng tạo bằng cách hỗ trợ Việt hóa nội dung nhanh hơn, dự đoán xu hướng và gợi ý sản phẩm phù hợp với từng nhóm người xem.

Mô hình tiếp thị liên kết (affiliate) không còn dừng ở những đường link đơn thuần mà đang trở thành một hệ sinh thái bán hàng, nơi nhà sáng tạo vừa kể câu chuyện, vừa trực tiếp tạo ra doanh thu.

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử đang giúp mô hình tiếp thị liên kết của nhà sáng tạo trở nên liền mạch và hiệu quả hơn.

Ông Khôi Lê cho biết, tại Việt Nam, Meta đã hợp tác cùng Shopee ra mắt chương trình Facebook Affiliate Partnerships cho phép nhà sáng tạo kết nối trực tiếp tài khoản Facebook với tài khoản tiếp thị liên kết Shopee, lựa chọn sản phẩm và gắn link mua hàng ngay trong bài đăng hoặc Reels.

Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa nội dung truyền cảm hứng và hành động mua sắm, biến mỗi nội dung của nhà sáng tạo thành một điểm bán hàng tự nhiên ngay trên nền tảng mạng xã hội.

Trải nghiệm mua sắm tích hợp: Video, Live và AI

Theo ông Khôi Lê, video đã trở thành hình thức phổ biến nhất của thương mại tại Việt Nam. Video ngắn, đặc biệt là Reels, đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn nhận biết và cân nhắc, với 70% người mua sắm dịp Tết ưu tiên xem video để tìm hiểu về sản phẩm. Livestream bán hàng cũng cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong những thời điểm cao điểm như Tết với 71% người mua sắm cho biết hình thức này tác động đến quyết định mua hàng.

Dựa trên sức ảnh hưởng của kênh thương mại này với quyết định mua hàng của người tiêu dùng, livestream ngày càng được kết hợp chặt chẽ với video và các công cụ AI để rút ngắn hành trình mua sắm, đưa người tiêu dùng từ khám phá đến mua hàng chỉ trong một phiên tương tác.

Sự kết hợp giữa video, livestream và tối ưu hóa bằng AI giúp doanh nghiệp Việt tạo ra những trải nghiệm mua sắm dễ mở rộng quy mô, gần gũi với văn hóa bản địa, phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại và cách người tiêu dùng đặt niềm tin trên mạng xã hội.

Mua sắm xuyên biên giới

Doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng tầm nhìn ra những thị trường quốc tế. Trong dòng chảy giao thương ngày càng sôi động trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam đang nổi lên không chỉ với vai trò bên bán, mà còn là nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng toàn cầu.

Với sự hỗ trợ từ các công cụ tự động hóa và tối ưu hóa dựa trên AI của Meta, doanh nghiệp Việt Nam ngày nay có thể thử sức ở những thị trường mới với mức rủi ro thấp hơn, mở rộng trao đổi với khách hàng nước ngoài và vẫn đạt hiệu quả ngay cả khi tiếp cận những nhóm khách hàng còn xa lạ.

Nhận định về tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam, ông Khôi Lê chia sẻ: "AI không còn là xu hướng mới, mà đã trở thành một phần của đời sống hằng ngày. Bước sang năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam linh hoạt chuyển đổi giữa việc tìm hiểu sản phẩm trên mạng xã hội, cân nhắc với sự hỗ trợ của AI và mua sắm thông qua các cuộc trò chuyện, tạo nên một vòng trải nghiệm liền mạch. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt những thay đổi này để nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng kết nối ý nghĩa với khách hàng"./.

'Gã khổng lồ' Meta mở rộng tính năng dịch AI cho video mạng xã hội Theo Meta, người sáng tạo nội dung (creator) trên Facebook và Instagram có thể sử dụng Meta AI để dịch và lồng tiếng các video Reels sang ngôn ngữ khác.