Công nghệ

Meta mua lại startup của Trung Quốc để tăng cường phát triển AI

Meta cho biết công ty sẽ vận hành và thương mại hóa dịch vụ của Manus, đồng thời tích hợp công nghệ này vào các sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong đó có cả Meta AI.

Hoài Thanh
Biểu tượng của Tập đoàn Meta. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại New York, tập đoàn Meta ngày 29/12 thông báo kế hoạch mua lại công ty khởi nghiệp (startup) trí tuệ nhân tạo Manus nhằm đẩy mạnh nỗ lực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến trên các nền tảng.

Meta không tiết lộ điều khoản tài chính liên quan đến hợp đồng mua lại này. Manus có trụ sở tại Singapore và là công ty con thuộc Tập đoàn Butterfly Effect Technology của Trung Quốc.

Manus đã phát triển một tác nhân AI (AI agent) đa năng, có thể vận hành như một “nhân viên số,” thực hiện các tác vụ như nghiên cứu và tự động hóa một cách độc lập, không cần nhiều hướng dẫn từ con người.

Trước đó, Manus cũng cho ra mắt một tác nhân AI và khẳng định hiệu năng vượt trội so với tác nhân AI DeepResearch của OpenAI. Startup này đã quảng bá sản phẩm bằng cách hoàn thành hàng chục nhiệm vụ miễn phí cho người dùng trên nền tảng X.

Meta cho biết công ty sẽ vận hành và thương mại hóa dịch vụ của Manus, đồng thời tích hợp công nghệ này vào các sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, trong đó có cả Meta AI./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn Meta #Trí tuệ nhân tạo #Manus #Công ty khởi nghiệp Trung Quốc
