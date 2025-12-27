Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm công nghệ và nhân sự chủ chốt của Groq

Tập đoàn công nghệ Nvidia vừa đạt được thỏa thuận cấp phép công nghệ với công ty khởi nghiệp (startup) chip Groq, đồng thời tuyển dụng nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Jonathan Ross cùng nhiều nhân sự chủ chốt.

Theo CNBC, thương vụ này có trị giá lên tới 20 tỷ USD, trở thành giao dịch lớn nhất trong lịch sử của Nvidia.

Động thái này cho thấy "gã khổng lồ" công nghệ trị giá 5.000 tỷ USD đang tận dụng nguồn tiền mặt khổng lồ để củng cố vị thế thống trị trên thị trường Trí tuệ Nhân tạo (AI). Trong báo cáo quý gần nhất, dòng tiền của Nvidia đã tăng hơn 30% so với năm trước, đạt mức 22 tỷ USD.

Các nhà phân tích tại Hedgeye Risk Management nhận định, giao dịch này về bản chất là một vụ mua lại (acquisition) nhưng không dán nhãn chính thức nhằm tránh sự giám sát gắt gao từ các cơ quan quản lý.

Chuyên gia Stacy Rasgon từ Bernstein đánh giá đây là bước đi chiến lược, tận dụng bảng cân đối kế toán mạnh mẽ để duy trì quyền lực trong các lĩnh vực then chốt.

Nhà phân tích CJ Muse của Cantor Fitzgerald cho rằng thông qua việc "thâu tóm nhân sự" và sở hữu trí tuệ của Groq, Nvidia đang thực hiện chiến lược vừa tấn công vừa phòng thủ, giúp hãng chiếm lĩnh thị phần lớn hơn nữa trong mảng suy luận AI.

Groq, được thành lập năm 2016, từng được xem là đối thủ tiềm năng của Nvidia. Công ty này phát triển các bộ xử lý ngôn ngữ (LPU) chuyên dụng cho tác vụ suy luận AI, được quảng bá là giải pháp thay thế cho GPU của Nvidia.

CEO Jonathan Ross, người từng dẫn dắt việc phát triển chip TPU thế hệ đầu của Google, từng đặt mục tiêu cung cấp chip giá rẻ cho một nửa nhu cầu suy luận AI toàn cầu.

Khác với GPU Nvidia dựa vào bộ nhớ HBM ngoài, LPU của Groq sử dụng công nghệ bộ nhớ SRAM tích hợp, giúp xử lý nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn cho một số tác vụ nhất định.

Tuy nhiên, mức định giá 20 tỷ USD của thương vụ này đã gây ra nhiều tranh luận tại Phố Wall. Một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về tính hiệu quả.

Các nhà phân tích tại Hedgeye và DA Davidson cảnh báo rằng công nghệ của Groq vẫn "chưa được kiểm chứng" đối với các mô hình AI lớn do hạn chế về dung lượng bộ nhớ, và hiện chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ các tác vụ suy luận.

Đây là mắt xích mới nhất trong chuỗi đầu tư ồ ạt của Nvidia vào hệ sinh thái AI. Hãng đã rót vốn vào hàng loạt công ty từ các nhà phát triển mô hình lớn như OpenAI và xAI, đến các đơn vị dịch vụ đám mây (neoclouds) như Lambda và CoreWeave.

Mạng lưới đầu tư rộng khắp này, bao gồm cả việc đầu tư vào chính khách hàng của mình, từng dẫn đến những cáo buộc về các kế hoạch tài chính tuần hoàn (circular financing), điều mà Nvidia đã kịch liệt phủ nhận.

Sau thông tin về thương vụ, cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 26/12./.

Nvidia và Fujitsu hợp tác phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo đa tác nhân Fujitsu của Nhật Bản hợp tác với “ông lớn” sản xuất chip Nvidia của Mỹ để phát triển một nền tảng tích hợp nhiều tác nhân trí tuệ nhân tạo tự động hóa quy trình làm việc.