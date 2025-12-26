Phó Chủ tịch Quốc hội: Coi nông dân là đối tác, chủ thể của phát triển

Ngày 26/12, tại Ninh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) (26/12/1955-26/12/2025).

Đây là sự kiện có ý nghĩa đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành, xây dựng và phát triển của một doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu, có đóng góp toàn diện cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và kinh tế đất nước qua nhiều thời kỳ.

Nhìn lại chặng đường 70 năm của Công ty Đồng Giao, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, đó không chỉ là câu chuyện "đi nhanh," mà là một hành trình đi chắc.

DOVECO không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà từng bước xuất khẩu uy tín, thương hiệu; không chỉ mang trái cây ra thế giới, mà mang theo câu chuyện của vùng đất, của tinh thần lao động và của sự kiên trì.

Tri ân những người nông dân đã âm thầm, bền bỉ, hiện diện trong từng sản phẩm của Đồng Giao, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong rằng trong chặng đường tới, Đồng Giao sẽ tiếp tục coi người nông dân không chỉ là người cung ứng, mà là đối tác, bạn đồng hành, là chủ thể của phát triển.

Nhấn mạnh nông nghiệp hôm nay không chỉ là câu chuyện "trồng gì - bán bao nhiêu" mà là nông nghiệp đa giá trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan mong muốn DOVECO trong chặng đường tới sẽ không chỉ là doanh nghiệp chế biến hay xuất khẩu mà là doanh nghiệp dẫn dắt hệ sinh thái; kết nối nông dân, nhà khoa học và thị trường, chia sẻ rủi ro, lợi ích và cùng nhau học cách làm nông nghiệp tử tế, thông minh hơn, bền vững hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Đinh Cao Khuê cho biết, tiền thân của công ty là Nông trường quốc doanh Đồng Giao - nông trường quốc doanh đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Ở thời kỳ bao cấp với nhiều khó khăn, Nông trường Đồng Giao vẫn duy trì sản xuất ổn định, chăm lo đời sống người lao động và là một trong số ít đơn vị quốc doanh hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, mô hình “kép” vừa sản xuất, vừa đảm nhiệm quản lý chính quyền địa phương đã tạo nên nét đặc thù chỉ có ở Đồng Giao.

Đây là mô hình kinh tế-xã hội tổng hợp tự chủ tiêu biểu, đặt nền móng quan trọng cho sự hình thành và phát triển đô thị Tam Điệp sau này.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, công ty chủ động chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hình thành hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao DOVECO, phát triển chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến, xuất khẩu.

Hiện nay, công ty phát triển hơn 30.000 ha vùng nguyên liệu trải dài khắp ba miền Bắc-Trung-Nam, với các cây trồng chủ lực như dứa, chanh leo, xoài, ngô ngọt, chuối, rau chân vịt… được canh tác theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật hiện đại.

Mô hình liên kết sản xuất-bao tiêu-chuyển giao kỹ thuật được triển khai chặt chẽ với hơn 20.000 hộ nông dân, góp phần thay đổi tư duy canh tác, nâng cao năng lực sản xuất và tạo sinh kế bền vững, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giá trị canh tác bình quân đạt khoảng 600 triệu đồng/ha, mục tiêu đến năm 2030 đạt 800 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với cây trồng truyền thống, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững.

Song hành với phát triển nông nghiệp, DOVECO xác định công nghiệp chế biến là trụ cột tạo giá trị gia tăng. Hiện công ty vận hành ba trung tâm chế biến lớn tại Ninh Bình, Sơn La và Gia Lai, với tổng công suất 136.000 tấn sản phẩm/năm, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, trong đó hơn 30% là người dân tộc thiểu số tại các vùng Tây Bắc và Tây Nguyên.

Giai đoạn 2020-2025, tổng doanh thu của DOVECO đạt trên 12.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 436 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh thu dự kiến đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục nhiều thị trường khó tính, ngày càng khẳng định vị thế tại thị trường trong nước.

Ông Đinh Cao Khuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập công ty.

Bước vào kỷ nguyên mới, ông Đinh Cao Khuê khẳng định, DOVECO sẽ tiếp tục giữ trọn tâm huyết “làm cho đất nở hoa” - lấy nông nghiệp xanh, sạch, hiệu quả làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực trong sản xuất và quản trị; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu.

Đó không chỉ là định hướng cho tương lai, mà còn là lời cam kết của DOVECO hôm nay đối với truyền thống 70 năm đã được hun đúc bằng mồ hôi lao động, niềm tin son sắt và tình yêu sâu nặng dành cho đất và cho người.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao đối với sự phát triển của ngành Nông nghiệp Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đề nghị công ty tiếp tục phát triển các vùng nguyên liệu theo hướng bền vững; xây dựng mối liên kết thực chất, lâu dài với nông dân, hợp tác xã bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người sản xuất.

Công ty đẩy mạnh chế biến sâu, coi đây là khâu then chốt để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam; chú trọng yếu tố môi trường, phát triển sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn; tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của người người lao động và nông dân trong chuỗi giá trị…

9 cá nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Khẳng định Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong khuôn khổ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để DOVECO phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp được vun đắp qua nhiều thế hệ cùng tầm nhìn và định hướng phát triển đúng đắn, DOVECO sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn hơn cho ngành Nông nghiệp và sự phát triển chung của đất nước.

Dịp này, Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao và 9 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.

