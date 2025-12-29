Vietnam Post được kỳ vọng sẽ trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam

Sáng 29/12 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm và đơn vị trực thuộc trên toàn mạng lưới.

Bưu chính phải trở thành hạ tầng logistics số quốc gia

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Bưu điện Việt Nam đạt được trong bối cảnh năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều biến động.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Bưu điện Việt Nam đạt được trong năm 2025. (Ảnh: Vietnam Post)

Nhấn mạnh vai trò của con người trong kỷ nguyên công nghệ, Bộ trưởng cho rằng AI và công nghệ số sẽ hỗ trợ, bù đắp về tri thức, kỹ thuật và ra quyết định cho tuyến cơ sở, để người Bưu điện tập trung phát huy những giá trị mà máy móc không thể thay thế như sự tận tâm, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và cảm xúc với khách hàng.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý việc củng cố kỷ cương, nhất là kỷ cương thực thi, coi đây là sức mạnh nền tảng đã làm nên người Bưu chính qua nhiều thập kỷ. Theo đó, các quyết định phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ trên xuống dưới.

Định hướng cho giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh 6 trụ cột xuyên suốt mà Bưu điện Việt Nam cần kiên định theo đuổi: năng suất, chất lượng, công nghệ, động lực, kỷ cương và tinh gọn.

Trong đó, bưu cần được nhìn nhận ở tầm cao hơn, trở thành hạ tầng logistics quốc gia trên nền tảng số là "đường cao tốc vật chất và logistics" của nền kinh tế số, kết nối sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, thương mại điện tử và dịch vụ công.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý một số nhiệm vụ lớn mà Bưu điện Việt Nam cần tập trung triển khai.

Đầu tiên, hoàn thiện chiến lược phát triển theo hướng hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, lộ trình cụ thể. Trong đó, xác định rõ đâu là dịch vụ cốt lõi, đâu là không gian phát triển mới, đâu là năng lực công nghệ cần đầu tư trọng tâm.

Thứ hai, tiếp tục hiện đại hóa mạnh mẽ mạng lưới, hạ tầng và công nghệ, xây dựng các trung tâm logistics hiện đại, hệ thống kho bãi thông minh; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các đối tác lớn trong thương mại điện tử, vận tải, tài chính và dịch vụ công. Bưu chính phải đứng ở trung tâm của hệ sinh thái số kinh tế Việt Nam.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa quy trình, nâng cao uy tín thương hiệu. Bưu chính là ngành chạm trực tiếp đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Mỗi bưu tá, mỗi điểm phục vụ, mỗi kiện hàng đến đúng hẹn, đúng cam kết chính là xây dựng niềm tin và hình ảnh quốc gia.

Thứ tư, quan tâm hơn nữa đến con người, đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động. Đồng thời xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chấp nhận rủi ro và khoan dung với thất bại.

Thứ năm tiếp tục đảm bảo vai trò an sinh xã hội phục vụ người dân, đặc biệt là vùng khó khăn, đồng bào vùng xa xôi, người yếu thế nhưng theo cách hiện đại hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn.

"Bưu điện Việt Nam có truyền thống lâu đời, có mạng lưới rộng khắp, có đội ngũ giàu kinh nghiệm, có uy tín xã hội lớn. Nếu chúng ta nắm bắt đúng xu thế, định vị đúng vai trò, đi đúng hướng, tôi tin rằng Bưu điện Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp bưu chính hàng đầu trong nước mà còn có thể trở thành một tập đoàn logistics và bưu chính số mạnh trong khu vực và thế giới," Bộ trưởng tin tưởng.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng chia sẻ mong muốn 5 năm nữa, đơn vị này sẽ trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam. Bởi đấy là việc cần phải làm vì bưu chính sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng nhất của nền kinh tế số.

Năm 2026: tăng tốc bứt phá, mở rộng không gian phát triển

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, năm 2025, Tổng công ty xác định là năm vững vàng đối mặt khó khăn, nỗ lực củng cố nội lực, quyết tâm xây dựng nền móng phát triển mới, chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Vietnam Post)

Bước sang năm 2026, Bưu điện Việt Nam xác định đây là năm tăng tốc bứt phá, với mục tiêu tăng trưởng 17% về quy mô doanh thu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dựa trên hạ tầng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng năng lực cạnh tranh thông qua phát triển sản phẩm và mở rộng không gian đa dạng hóa dịch vụ dựa trên dữ liệu.

Trong giai đoạn 2026-2030, Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực bưu chính - logistics, dựa trên các chiến lược mũi nhọn như: AI và Big Data; kinh tế không gian tầm thấp; tài chính số và bảo hiểm phi nhân thọ; logistics; phân phối hàng tiêu dùng nhanh và nông sản; phát triển nguồn nhân lực…

Để triển khai các chiến lược này, Tổng công ty sẽ tập trung 6 nhóm giải pháp với 19 nhiệm vụ trọng tâm, xoay quanh các lĩnh vực then chốt như bưu chính chuyển phát - logistics, tài chính số, cơ chế bán hàng, mô hình "Giám đốc Bưu điện xã thực chiến," ứng dụng công nghệ thông tin và điều hành thông minh, củng cố hạ tầng, tối ưu vận hành, đổi mới quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Cùng ngày 29/12/2025, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hải, Giám đốc Ban Điều hành Kinh doanh dịch vụ Bưu chính chuyển phát giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty./.

