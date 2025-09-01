Lan tỏa tinh thần yêu nước bằng những sản phẩm đặc trưng của Bưu điện

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 31/8 và 1/9, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức sự kiện đặc biệt “Hành trình tự hào - Gửi cả niềm tin” tại Bưu điện Hà Nội (75 Đinh Tiên Hoàng).

Qua đó, Vietnam Post mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước tới đông đảo công chúng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ bằng những sản phẩm đặc trưng của Bưu điện.

Với chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, sự kiện giúp công chúng bước vào hành trình "trở lại" lịch sử bằng những cách tiếp cận gần gũi, sống động, giàu cảm xúc và hiện đại.

Mở đầu là triển lãm “Lắng nghe cuộc đời Bác Hồ” với gần 20 bức tranh phóng tem, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Đó là ngôi nhà tranh gắn bó với thuở niên thiếu, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đến những địa danh, sự kiện, nhân vật mang đậm dấu ấn hào hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, triển lãm còn trình chiếu thước phim quý Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Mỗi bức tranh tem đều gắn với một câu chuyện về Bác Hồ, được thuyết minh qua thiết bị tự động, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc về chiều sâu lịch sử, được “sống cùng” những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời Bác.

Tiếp nối là không gian trải nghiệm “Ba Đình lịch sử” với ấn phẩm mô hình 3D Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi triệu triệu trái tim người Việt Nam hướng về trong ngày Tết Độc lập. Mô hình được chế tác tinh xảo từ chất liệu thân thiện môi trường như gỗ MDF và giấy kraft in màu kỹ thuật số.

Điểm đặc biệt là mô hình tích hợp công nghệ AR: Chỉ cần quét mã QR, những thước phim về đoàn quân diễu binh và dàn khí tài quân sự sẽ hiện lên sống động, lan tỏa không khí hào hùng của ngày hội non sông.

Mô hình được Vietnam Post phát hành với số lượng giới hạn với 2.000 bản như một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho công chúng trong dịp kỷ niệm trọng đại.

Tại khu vực “Kho báu Tem Việt”, khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng và sưu tầm những sản phẩm độc đáo như bìa gài tem, block tem, tranh tem, đồng xu lưu niệm… Mỗi sản phẩm không chỉ có giá trị nghệ thuật, văn hóa mà còn là một câu chuyện, một cách kể lại lịch sử theo ngôn ngữ tem bưu chính.

Khép lại hành trình là photobooth “Quảng trường Ba Đình” và “Góc lịch sử hào hùng” tạo điểm nhấn check-in, đưa người xem trở lại thời khắc thiêng liêng khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với thế hệ đi trước.

Trước đó, Công ty Tem Bưu chính (thành viên của Vietnam Post) đã chính thức giới thiệu hộp xu hợp kim "Tự hào Việt Nam." Đồng xu được chế tác với hai mặt mang tính nghệ thuật và biểu tượng sâu sắc.

Mặt trước khắc họa logo kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nổi bật với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình bên lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng. Thiết kế gợi nhắc lại khí thế sục sôi của những ngày Thu lịch sử, khi cả dân tộc đồng lòng đứng lên giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mặt sau in nổi Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam uy nghiêm, bao quanh là những bông sen thanh khiết, biểu tượng của sự bền bỉ, trường tồn.

Những cánh sen vươn nở trên nền hợp kim ánh vàng, gợi liên tưởng đến tâm hồn và cốt cách Việt Nam: Kiên cường, sáng trong và luôn vươn mình mạnh mẽ trước mọi thử thách.Hộp đựng xu có gam đỏ tươi chủ đạo, màu của lá cờ Tổ quốc, của niềm tin bất diệt và khát vọng độc lập.

Trên nền đỏ, hình ảnh Bác Hồ và lá cờ đỏ sao vàng nổi bật cùng con số 80 - cột mốc chói lọi ghi dấu hành trình lịch sử dân tộc. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và họa tiết đã tạo nên một tổng thể trang trọng, hiện đại nhưng vẫn giàu giá trị truyền thống.

Với số lượng giới hạn và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, hộp xu “Tự hào Việt Nam” không chỉ dành cho giới sưu tầm mà còn là món quà ý nghĩa cho những người yêu lịch sử, trân trọng ký ức và những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Sản phẩm hiện được phân phối chính thức tại số 14 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội) và số 18 Đinh Tiên Hoàng (Thành phố Hồ Chí Minh)./.

