Trưng bày chuyên đề tem “80 năm Việt Nam vươn mình ra biển lớn”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ngày 27/8, Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ Viet Stamp tổ chức trưng bày tem thư với chủ đề “80 năm Việt Nam vươn mình ra biển lớn.”

Trưng bày nhằm giới thiệu, tôn vinh giá trị tư liệu, nghệ thuật của tem bưu chính như một phương tiện lưu giữ lịch sử, phản ánh văn hóa, chính trị cùng các sự kiện quan trọng của Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn Cách mạng tháng Tám 1945, Quốc khánh 2/9 và thời kỳ đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trưng bày giới thiệu đến công chúng 3 chủ đề chính: “Vietnam on World Stamps” và “Tem Thế giới kể chuyện Việt Nam;” “Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9 trên tem bưu chính” và Bộ sưu tập huân chương, huy chương, huy hiệu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời kỳ đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tem bưu chính không chỉ là phương tiện thanh toán trong chuyển phát thư tín mà còn là một hình thức nghệ thuật độc đáo, chứa đựng nhiều lớp thông tin về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và con người.

Mỗi con tem được xem như là một “tấm danh thiếp” nhỏ bé nhưng có sức lan tỏa lớn, giới thiệu hình ảnh quốc gia ra thế giới.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, với bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa phong phú, Việt Nam đã nhiều lần xuất hiện trên tem bưu chính do các quốc gia khác phát hành.

Các học sinh, đoàn viên tham quan trưng bày. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Những hình ảnh về đất nước, con người, danh lam thắng cảnh, các sự kiện lịch sử, nhân vật tiêu biểu của Việt Nam được lựa chọn để đưa lên tem thể hiện sự quan tâm, tôn vinh và mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Thông qua trưng bày, công chúng sẽ hiểu rõ hơn vai trò của tem bưu chính như một “sứ giả văn hóa,” góp phần kết nối các dân tộc, ghi dấu quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thư tín truyền thống dần nhường chỗ cho các hình thức liên lạc hiện đại.

Trưng bày tem thư “80 năm Việt Nam vươn mình ra biển lớn” diễn ra đến hết ngày 27/9 tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn)./.

