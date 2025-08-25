Nhiều hiện vật lần đầu được công bố tại trưng bày chuyên đề 'Mùa Thu độc lập'

Chiều 25/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) khai mạc trưng bày chuyên đề “Mùa Thu độc lập.”

Với hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày giới thiệu đến công chúng khát vọng, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam.

Trưng bày chuyên đề gồm 2 phần. Phần 1 “Ba Đình tỏa nắng mùa Thu” làm rõ bối cảnh lịch sử năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước biến Việt Nam thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chứng kiến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX do sự khủng hoảng về đường lối cứu nước lúc bấy giờ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh) đã quyết định đi ra nước ngoài tìm con đường giải phóng dân tộc.

Trưng bày phản ánh quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Phần 2 “Từ mùa Thu độc lập đến mùa Xuân đổi mới” nhìn lại chặng đường toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã đưa Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giành nhiều thắng lợi vang dội trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975) và cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hòa bình lập lại, Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, từng bước xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tại Đại hội VI năm 1986, Đảng đã đề ra đường lối Đổi mới, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Trải qua gần 40 năm đổi mới và phát triển, đất nước Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực từ chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Theo Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, trưng bày góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, niềm tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam; củng cố tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thi đua, nỗ lực phấn đấu lập nhiều thành tích để thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưng bày giới thiệu một số tư liệu hiện, vật lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng và khách tham quan như: Bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4/9/1919 (Thẻ có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người), Danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc, Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Thống nhất Đức báo tin và mời đoàn đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng và lễ Quốc khánh lần thứ 15 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 1/8/1960, Bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 15 tuổi của nhà thơ Trung Quốc Hoàng Viêm Bồi…

Trưng bày mở cửa đến ngày 25/12./.

Một số hiện vật tại trưng bày:

Hiện vật lần đầu tiên được công bố. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Truyền đơn cổ động của Đảng ở Trung Kỳ những năm 1930-1931. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Album ảnh về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Nỏ và mũi tên do đại biểu miền núi về dự Quốc khánh 2/9/1963 tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 15 tuổi của nhà thơ Trung Quốc Hoàng Viêm Bồi. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Những hình ảnh tư liệu lịch sử tại trưng bày. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)