Nền tảng số 'A80-Tự hào Việt Nam': Hỗ trợ tra cứu chuỗi hoạt động dịp Quốc khánh

Ứng dụng “A80-Tự hào Việt Nam” cập nhật chi tiết thông tin về chương trình triển lãm, nghệ thuật, diễu binh kèm theo hướng dẫn tham gia và các lưu ý cần thiết.

infographics-nen-tang-so-a80.jpg

Sau khi Hà Nội chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng “A80-Tự hào Việt Nam” để phục vụ người dân tra cứu thông tin lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người đã cài đặt, sử dụng ứng dụng và phản hồi tích cực.

Ứng dụng do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đầu tư, xây dựng, được thiết kế với giao diện đẹp mắt, gồm nhiều tính năng cho phép người dân tìm hiểu, tra cứu thông tin chính thống, tập trung và tin cậy từ các sở, ban, ngành; cập nhật chi tiết thông tin về chương trình triển lãm, nghệ thuật, diễu binh kèm theo hướng dẫn tham gia và các lưu ý cần thiết…/.

