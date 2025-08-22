Khai mạc Triển lãm tranh cổ động chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, nhiều thế hệ họa sỹ cùng đông đảo công chúng yêu mỹ thuật.

Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm của 31 họa sỹ đến từ nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị…

Theo Ban tổ chức, con số 80 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho 80 năm độc lập của dân tộc mà còn là sự khẳng định sức sáng tạo dồi dào và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nghệ sỹ hôm nay.

Điểm nhấn tại triển lãm là sự hiện diện của ba thế hệ họa sỹ. Thế hệ gạo cội gồm những tên tuổi như: Trần Duy Trúc, Đỗ Như Điềm, Lương Xuân Hiệp, Hà Huy Chương… vẫn miệt mài sáng tác dù tuổi đời đã chạm ngưỡng 80. Họ là những nhân chứng sống đã đồng hành cùng dân tộc qua chiến tranh, thời bình, để lại dấu ấn sâu đậm trong dòng tranh cổ động.

Thế hệ kế tiếp gồm các họa sỹ như: Trịnh Bá Quát, Phạm Bình Định, Trần Đức Lợi, Nguyễn Công Quang, Lê Thế Am, Hoàng Trung Dũng… đã tiếp cận đổi mới, năng động nhạy bén, kết hợp thủ pháp vẽ tay truyền thống với sự hỗ trợ của công nghệ, tạo nên những tác phẩm hiện đại, giàu tính khái quát và đi vào lòng người.

Những họa sỹ thuộc thế hệ thứ ba như: Đỗ Trung Kiên, Hà Thị Hương Thanh, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Anh Minh, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Thị Huế, Lê Thuận Long, Phạm Hòa, Đỗ Đức Nam, Trần Thị Thanh Hòa, Đặng Đình Dũng… được đào tạo bài bản, được tiếp cận với những ngôn ngữ biểu đạt mới, sử dụng thành thạo các phần mềm và công cụ thiết kế hiện đại.

Với sức trẻ, hoài bão, lòng nhiệt thành, niềm đam mê dành cho tranh cổ động cùng sự hỗ trợ của công nghệ, họ có đủ điều kiện để sáng tạo nên những tác phẩm nhanh, hiệu quả và chất lượng.

Đặc biệt, Ban Tổ chức còn mời thêm 4 họa sỹ trẻ chưa là hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam nhưng đã gặt hái nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia triển lãm.

Theo họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, trong suốt 80 năm qua, từ những bức tranh cổ động đầu tiên, mỹ thuật Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước vượt qua bao biến động lịch sử.

Tranh cổ động là tiếng nói đầy cảm xúc, phản ánh hơi thở của thời đại, của nhân dân Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Thành quả ấy có được là nhờ sự cống hiến bền bỉ, nhiệt thành của nhiều thế hệ họa sỹ, những người luôn giữ vững niềm tin, sáng tạo không ngừng để nghệ thuật cổ động hòa quyện, gắn bó mật thiết với đời sống xã hội.

Sau gần 20 năm, Hội Mỹ thuật Việt Nam mới tổ chức một triển lãm chuyên đề về tranh cổ động chính trị với quy mô và chất lượng chuyên môn cao. Sự kiện không chỉ góp phần tôn vinh giá trị của thể loại tranh cổ động trong đời sống nghệ thuật mà còn khẳng định vai trò đặc biệt của mỹ thuật trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ toàn dân tộc đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Họa sỹ Trịnh Bá Quát, Chi hội trưởng Chi hội Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này đều bám sát chủ đề, phản ánh đúng đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, khắc họa khí thế toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi bức tranh là một thông điệp mạnh mẽ, thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong tiến trình phát triển của mỹ thuật Việt Nam, tranh cổ động luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Không chỉ là phương tiện tuyên truyền hiệu quả, dòng tranh này còn là một loại hình nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tinh thần của nhân dân qua các giai đoạn lịch sử trọng yếu: từ hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ đổi mới.Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31/8 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội./.

