Vietnam Post ra mắt hộp xu hợp kim A80 Tự hào Việt Nam

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Công ty Tem Bưu chính đã chính thức giới thiệu hộp xu hợp kim "Tự hào Việt Nam."

Đồng xu A80 được chế tác với hai mặt mang tính nghệ thuật và biểu tượng sâu sắc. Mặt trước khắc họa logo kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nổi bật với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình bên lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng. Thiết kế gợi nhắc lại khí thế sục sôi của những ngày thu lịch sử, khi cả dân tộc đồng lòng đứng lên giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mặt trước và sau đồng xu hợp kim "Tự hào Việt Nam.'' (Ảnh: Vietnam Post)

Mặt sau in nổi Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam uy nghiêm, bao quanh là những bông sen thanh khiết, biểu tượng của sự bền bỉ, trường tồn. Những cánh sen vươn nở trên nền hợp kim ánh vàng, gợi liên tưởng đến tâm hồn và cốt cách Việt Nam: kiên cường, sáng trong và luôn vươn mình mạnh mẽ trước mọi thử thách.

Hộp đựng xu có gam đỏ tươi chủ đạo, màu của lá cờ Tổ quốc, của niềm tin bất diệt và khát vọng độc lập. Trên nền đỏ, hình ảnh Bác Hồ và lá cờ sao vàng nổi bật cùng con số 80 - cột mốc chói lọi ghi dấu hành trình lịch sử dân tộc. Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và họa tiết đã tạo nên một tổng thể trang trọng, hiện đại nhưng vẫn giàu giá trị truyền thống.

Hộp xu hợp kim “Tự hào Việt Nam” là dấu ấn kỷ niệm thiêng liêng, đồng thời là minh chứng sống động cho hành trình 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Trên từng chi tiết của đồng xu từ Quốc huy, hoa sen đến hình ảnh Bác Hồ và lá cờ đỏ sao vàng đều ẩn chứa thông điệp về niềm tự hào dân tộc, sự tri ân với thế hệ đi trước và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Hộp xu hợp kim "Tự hào Việt Nam." (Ảnh: Vietnam Post)

Trong dòng chảy lịch sử, từ Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đến Tuyên ngôn Độc lập, từ những ngày gian khó đến hôm nay, đồng xu kỷ niệm chính là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối và phát huy di sản cha ông, hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước.

Với số lượng giới hạn và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng ngay trong những ngày đầu công bố, hộp xu “Tự hào Việt Nam” không chỉ dành cho giới sưu tầm, mà còn là món quà ý nghĩa cho những người yêu lịch sử, trân trọng ký ức và những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

Sản phẩm hiện được phân phối chính thức tại: số 14 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội) và số 18 Đinh Tiên Hoàng (Thành phố Hồ Chí Minh). Độc giả và người sưu tầm có thể tìm hiểu thêm trên: - Website: vietnamstamp.com.vn/xu-a80.html - Website: https://cticket.vn/event/pre-order-bo-suu-tap-tem-2-9-dong-xu-tu-hao-viet-nam-doc-quyen-vietnam-post - Fanpage: Vietnam Philately (https://www.facebook.com/vietnamphilately)

