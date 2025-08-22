'Ký ức 80 năm-Mùa Thu lịch sử': Thủ đô đi đầu, hội tụ bản lĩnh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 22/8, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Ký ức 80 năm-Mùa Thu lịch sử.”

Trải qua ba chặng ký ức: “Hà Nội - Trái tim của cách mạng”; “Thủ đô - Hồn thiêng văn hóa dân tộc”; “Sức trẻ Hà Nội - Di sản và khát vọng vươn mình,” tọa đàm tổng kết lại lịch sử hào hùng của Thủ đô trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Hà Nội: Nơi hội tụ bản lĩnh Việt Nam

Theo Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, những sự kiện diễn ra tại Thủ đô luôn có vai trò quyết định. Trong sự thành công của Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám cách đây 80 năm, Hà Nội có vai trò đặc biệt, mang tính quyết định cho thành công, từ đó lan tỏa ra cả nước.

Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

“Chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ cả về lực lượng từ rất lâu và chỉ cần chờ thời cơ để thực hiện Tổng khởi nghĩa. Đầu năm 1945, khi quân phát xít đầu hàng, ngày 19-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy thời cơ chín muồi nên chỉ đạo thực hiện ngay Tổng khởi nghĩa tại Thủ đô Hà Nội. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng giành thắng lợi không chỉ khẳng định sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn cho thấy vai trò quyết định của Hà Nội. Cuộc Tổng khởi nghĩa và giành chính quyền tại Thủ đô đã có sức lan tỏa để sau đó tiếp tục giành thắng lợi tại các địa phương,” ông Vũ Minh Giang phân tích.

Theo ông Vũ Minh Giang, Cách mạng tháng Tám diễn ra ở nhiều địa phương khác nhau. Có nơi giành chính quyền trước ngày 19/8/1945, và sau 19/8 cũng còn nhiều nơi. Nhưng quyết định lấy 19/8 là ngày Cách mạng tháng Tám thành công là bởi vì đó là ngày chúng ta đã giành được chính quyền ở Hà Nội.

“Có thể nói, Hà Nội là nơi hội tụ bản lĩnh Việt Nam, được kết tinh trong một địa phương có vị trí đặc biệt: Đầu não của đất nước. Nhân dân Hà Nội, từ thanh niên đến các bậc phụ lão, luôn một lòng một dạ với chính quyền cách mạng, để lại nhiều tấm gương sáng cho hậu thế noi theo,” ông Giang nói.

Còn theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, cách đây tròn 80 năm, Đảng bộ Hà Nội cũng là đảng bộ đầu tiên của cả nước được thành lập. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19/8/1945, Đảng bộ Hà Nội khi ấy có khoảng 50 người, đều là những thanh niên trẻ, tuổi từ dưới 20 đến 30 tuổi, đã ứng phó linh hoạt, chủ động, bản lĩnh dẫn dắt nhân dân thực hiện cuộc Tổng tấn công và nổi dậy thành công.

“Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò đầu tàu và bản lĩnh trong thời điểm quyết định của đất nước. Việc lựa chọn ngày 19/8/1945 để giành chính quyền là kết quả chuẩn bị lâu dài của Trung ương Đảng cũng như sự tích cực, chủ động, sẵn sàng tiên phong của Đảng bộ Hà Nội. Vì thế, Cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi nhanh chóng, trọn vẹn, không có đổ máu,” ông Nguyễn Văn Phong nhận định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Phong cho rằng thắng lợi vẻ vang của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám mang đến độc lập, tự do cho dân tộc và bài học về sự chủ động, quyết đoán, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó, Hà Nội cho thấy sự tiên phong, đi đầu.

“Căn cứ vào đó, chúng ta tự tin, quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô đúng với vai trò, sứ mệnh: Thủ đô là đi đầu, tiên phong trong kỷ nguyên phát triển,” Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, cho rằng nói đến Hà Nội là nói đến những con người hào hoa, thanh lịch, đến nếp sống thanh tao và sự tinh tế trong văn hóa ứng xử.

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, Thông tấn xã Việt Nam tiền thân là Việt Nam Thông tấn xã, chính thức ra đời ngày 15/9/1945, với bản tin đầu tiên là Bản Tuyên ngôn độc lập cùng danh sách thành viên Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam mới, được phát đi toàn thế giới từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai (Hà Nội), bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Thị Sự phát biểu tại toạ đàm. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Suốt 80 năm đồng hành cùng đất nước, Thông tấn xã Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang của mình, kịp thời đưa những dòng tin, bức ảnh chân thực, sống động nhất về những chiến thắng vĩ đại của dân tộc, truyền tải tiếng nói của chính quyền cách mạng đến đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Trong kho tư liệu hàng triệu phim ảnh, tin, bài của Thông tấn xã Việt Nam, sẽ còn mãi với thời gian là những bức ảnh lay động lòng người, những bản tin ghi lại hào khí cách mạng của người dân Thủ đô kể từ mùa Thu lịch sử tháng 8/1945.

Cho đến những năm tháng sau này, qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục có nhiều bức ảnh để đời về văn hóa, con người Hà Nội, đó là bức ảnh đón mừng Bộ đội ta trở về tiếp quản Thủ đô (1954); bức ảnh khí thế “Ba sẵn sàng” của tuổi trẻ Thủ đô, sau đó trở thành phong trào thi đua rộng khắp của tuổi trẻ cả nước (1964); cô gái tưới hoa bên “xác pháo đài bay” B52 ở làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội (1972)...

“Ngọn hải đăng” trong phát triển văn hóa cả nước.

'Đầu tàu' về văn hóa thời đại mới

Trải qua 80 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đã thể hiện rõ vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước. Tại tọa đàm, các đại biểu, diễn giả làm rõ vai trò đầu tàu của Hà Nội trong phát triển văn hóa, con người thời đại mới.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, Hà Nội có bề dày văn hóa, dù trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, văn hóa Hà Nội cũng mang tính biểu tượng và là nguồn lực quan trọng để phát triển Thủ đô và đất nước.

“Văn hóa Tràng An-Hà Nội vẫn luôn đóng vai trò chủ đạo trong dòng chảy văn hóa của dân tộc. Vì thế, dù ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Hà Nội luôn là trung tâm văn hóa của cả nước. Hà Nội là nơi hội tụ và lan tỏa văn hóa bốn phương, do đó, văn hóa Hà Nội là ‘ngọn hải đăng’ dẫn dắt sự phát triển văn hóa chung của dân tộc,” ông Bùi Hoài Sơn nhận định.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Phân tích thêm về sự phát triển văn hóa Thủ đô, đặc biệt là trong giai đoạn phát triển hiện nay, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng Hà Nội luôn cho thấy sự tiên phong, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Bằng chứng là Hà Nội đã có Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa. Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên của khu vực Đông Nam Á gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO (vào năm 2019). Những điều này khẳng định, Hà Nội luôn lấy văn hóa làm trọng tâm phát triển, xây dựng nhiều mô hình cho cả nước.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, các thế hệ lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đến phát triển văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực phát triển của Thủ đô.

“Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội có thương hiệu ‘Thủ đô ngàn năm văn hiến và Anh hùng.’ Điều này cho thấy trầm tích văn hóa ngàn năm của Hà Nội và sự đóng góp của Hà Nội trong lịch sử của dân tộc. Đến nay, Hà Nội vẫn được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ phải là đầu tàu dẫn dắt khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là trung tâm văn hóa, khoa học, giáo dục-đào tạo và hội nhập quốc tế,” ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội đã đặt mục tiêu, thể hiện khát vọng, tầm nhìn mới cho Thủ đô với vai trò, sứ mệnh lớn hơn, có sức ảnh hưởng trong khu vực và thế giới. Thành phố cũng xác định 5 trụ cột làm động lực phát triển, trong đó, trụ cột đầu tiên là phát triển văn hóa và di sản, từ đó làm nền tảng để phát triển thành phố theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn…

“Hà Nội xác định văn hóa và con người là mục tiêu cho phát triển của thành phố. Văn hóa phải là nguồn lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững, từng bước khẳng định vị thế Hà Nội ra quốc tế. Trong đó, Hà Nội chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa trở thành mũi nhọn phát triển,” ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh./.

