7 điểm đến văn hóa-lịch sử không thể bỏ lỡ khi đến Hà Nội dịp 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 luôn là dịp để người dân và du khách tìm về những không gian văn hóa-lịch sử, vừa để tham quan, vừa tìm về truyền thống hào hùng của dân tộc.

Tại Hà Nội, ngoài Trung tâm Triển lãm Việt Nam - công trình sẽ được khai trương vào sáng hôm nay (19/8), còn có nhiều điểm đến tuy quen thuộc nhưng luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Từ các bảo tàng, di tích lịch sử đến triển lãm chuyên đề, hứa hẹn mang tới cho khách tham quan những trải nghiệm giàu cảm xúc và ý nghĩa.

1. Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Tổ hợp triển lãm to nhất Đông Nam Á

Trung tâm Triển lãm Việt Nam đang hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Địa chỉ: Đường Trường Sa, Đông Anh

Đây dự kiến là điểm đến "hot" nhất Hà Nội trong dịp mùng 2/9 bởi nhiều lý do. Trước tiên, đây là công trình có quy mô lớn mới nhất của Thủ đô, được khánh thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (ngày 19/8), trong đó ngay cả người dân Hà Nội cũng chưa có nhiều người "mắt thấy" công trình này.

Bên cạnh đó, quy mô choáng ngợp của Triển lãm cũng sẽ là điểm hấp dẫn của điểm đến này. Với diện tích hơn 304.000m2 triển lãm trong nhà và 200.000m2 triển lãm ngoài trời, VEC sẽ là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á. Đáng chú ý nhất là công trình nhà triển lãm Kim Quy rộng 13ha, cao 56m, gồm 9 cửa lớn và 9 đại sảnh đa năng. Nhà triển lãm này lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy, tượng trưng cho sự trường tồn và vượng khí của văn hóa Việt.

Toàn cảnh chương trình gây chú ý "V Fest-Thanh xuân rực rỡ" - một trong các sự kiện "khai trương" trung tâm triển lãm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các sự kiện đầu tiên "xông đất" tại đây là chương trình nghệ thuật "V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam" (9/8) và "V-Fest-Thanh xuân rực rỡ" (10/8) thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, gây chú ý mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng.

Nối tiếp sau đó sẽ là triển lãm "80 năm - Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc," mang đến những thành tựu nổi bật nhất trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, văn hóa-nghệ thuật... của đất nước, nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện mở cửa đón khách từ ngày 28/8 đến hết 5/9./.

2. Nhà tù Hỏa Lò: Di tích từng “gây sốt” mạng xã hội

Di tích Nhà tù Hỏa Lò tấp nập đón khách. (Ảnh: TTXVN)

Địa chỉ: Số 1 Hỏa Lò, phường Cửa Nam.

Giờ mở cửa: Ngày từ 8 giờ đến 17 giờ; tối từ 19 giờ đến 21 giờ.

Nhà tù Hỏa Lò, nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” giữa lòng Thủ đô, lưu giữ câu chuyện lịch sử về tinh thần kiên trung, bất khuất. Dưới chế độ thực dân Pháp, nơi đây từng cầm tù và tra tấn nhiều nhà cách mạng, nhà Nho yêu nước của Việt Nam như Phan Bội Châu, Lương Văn Can, Dương Bá Trạc hay Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười…

Trải qua hàng chục năm, giờ đây Di tích Nhà tù Hỏa Lò là một trong những điểm đến lịch sử nổi tiếng nhất tại Hà Nội, nhờ lối truyền tải từng câu chuyện lịch sử một cách trẻ trung và hiện đại.

Tại đây ban quản lý khu di tích còn tổ chức hai tour khám phá ban đêm và ban ngày hấp dẫn, chân thực và sống động. Trải nghiệm ban ngày sẽ giúp du khách khám phá và quan sát rõ nét các hiện vật, khung cảnh di tích. Trải nghiệm ban đêm sẽ thêm phần hồi hộp, tập trung cảm xúc, cao trào cho những câu chuyện bi hùng, tinh thần thép kiên trung, bất khuất của những người tù cách mạng Việt Nam.

Di tích được đánh giá 4,2/5 sao từ gần 11.000 lượt đánh giá trên nền tảng Tripadvisor.

3. Bảo tàng Hồ Chí Minh: “Thư viện” về vĩ nhân của dân tộc

Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Địa chỉ: 19 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà.

Giờ mở cửa: Sáng 8 giờ đến 12 giờ; chiều 14 giờ đến 16 giờ 30. Đóng cửa thứ Hai.

Một trong những bảo tàng không thể bỏ lỡ trong dịp 2/9, Bảo tàng Hồ Chí Minh không chỉ lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật và tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn tái hiện sinh động những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Người gắn với lịch sử dân tộc. Đến đây, khách tham quan có cơ hội sống lại những khoảnh khắc hào hùng, lắng đọng trong không gian lịch sử thiêng liêng, mang về những trải nghiệm khó quên.

Bảo tàng ngày càng được các bạn trẻ là học sinh, sinh viên quan tâm. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp Quốc khánh, bảo tàng giới thiệu hai trưng bày đặc biệt “80 năm Công an Nhân dân - Khắc ghi lời Bác” (từ ngày 15/8) và bức tranh sơn dầu khổ lớn “Mùa xuân độc lập” (ra mắt ngày 2/9). Đây là những không gian giàu tính giáo dục và nghệ thuật, góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh đất nước trong hành trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo tàng sẽ mở liên tục và miễn phí trong dịp nghỉ lễ (từ 1/9 - 3/9).

Theo đánh giá của nhiều du khách trên một số nền tảng quốc tế, Bảo tàng Hồ Chí Minh là một trong những điểm đến văn hóa-lịch sử được yêu thích nhất ở Hà Nội, thường xuyên lọt top "bắt buộc phải ghé qua" đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

4. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Không gian choáng ngợp, hiện vật sống động

Không gian trưng bày máy bay MiG21 tại bảo tàng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Địa chỉ: Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ.

Giờ mở cửa: Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30. Đóng cửa thứ Hai và thứ Sáu.

Là một trong sáu bảo tàng quốc gia, đứng đầu hệ thống bảo tàng trong quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được xây dựng mới với kiến trúc tinh xảo, áp dụng nhiều công nghệ hiện đại trong trưng bày hiện vật. Công trình là một trong những điểm đến mới mẻ, hút khách, tái hiện sống động lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Việc xây dựng bảo tàng không chỉ nhằm phát huy giá trị các hiện vật quân sự tới đông đảo công chúng, mà còn khẳng định tầm vóc, vị thế của quân đội nhân dân Việt Nam trong tiến trình lịch sử. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm hệ thống trưng bày ứng dụng công nghệ trình chiếu, sa bàn điện tử, giúp câu chuyện lịch sử trở nên trực quan và gần gũi hơn...

Với chuỗi hoạt động triển lãm, trưng bày phong phú cùng những không gian lưu giữ ký ức lịch sử, các bảo tàng và di tích tại Hà Nội sẽ là lựa chọn lý tưởng để mỗi người dân và du khách dành thời gian ý nghĩa trong dịp lễ 2/9.

Đây không chỉ là hành trình khám phá, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để mỗi chúng ta thêm tự hào, trân trọng và tiếp nối những giá trị thiêng liêng của cha ông.

5. Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long: Dấu tích 5 triều đại phong kiến

Không gian dẫn lối vào trung tâm di tích Hoàng Thành Thăng Long. (Ảnh: TTXVN)

Địa chỉ: 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình.

Giờ mở cửa: Ngày từ 8 giờ đến 17 giờ. Tối từ 19 giờ đến 21 giờ (đối với tour đêm).

Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long rộng 20 ha, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2010.

Đây là nơi lưu giữ dấu tích 5 triều đại lớn trong lịch sử Việt Nam: Lý, Trần, Lê, Mạc và Lê Trung Hưng. Trải qua hơn 1.300 năm lịch sử, nơi đây còn lưu lại những tầng văn hóa chồng xếp, từ dấu tích Hoàng cung Thăng Long cho đến Thành cổ Hà Nội.

Du khách có thể tìm hiểu khối lịch sử khổng lồ này thông qua hai không gian trưng bày: khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu - nơi hé lộ nhiều tầng lớp nền móng cung điện xưa, và khu di tích Thành cổ Hà Nội với những công trình nổi bật như Bắc Môn, Đoan Môn, Hậu Lâu, rồng đá điện Kính Thiên hay nhà D67.

Nhân dịp đại lễ Quốc khánh, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức loạt triển lãm quy mô lớn như “Nhà và Hầm D67 - Hành trình đến ngày toàn thắng” và "Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu” (từ 19/8), và “Kỳ đài Hà Nội - Tổ quốc và khát vọng hòa bình” (từ 1/9). Các hoạt động này mang lại cho công chúng góc nhìn vừa lịch sử, vừa sống động về hành trình đấu tranh và xây dựng đất nước.

6. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam: Công trình Pháp cổ với tư liệu quý từ thời tiền sử

Công trình Pháp cổ ấn tượng tại cơ sở một của bảo tàng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Địa chỉ: 216 Trần Quang Khải và 1 Tràng Tiền, phường Cửa Nam

Giờ mở cửa: Sáng từ 8 đến 12 giờ. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia được ví như “kho sử sống” của dân tộc, lưu giữ hàng 200.000 hiện vật quý giá, phản ánh tiến trình lịch sử Việt Nam suốt từ thời dựng nước đến nay.

Đáng chú ý đây cũng là "ngôi nhà" của hơn 20 bảo vật Quốc gia, như Trống đồng Ngọc Lũ, Lưỡi cười Champa, Tượng Phật A Di Đà, Bia Vĩnh Lăng...

Bảo tàng gồm hai hệ thống trưng bày cố định tại hai cơ sở: Cơ sở một tại số 1 Tràng Tiền trưng bày lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến hết triều Nguyễn (năm 1945); cơ sở hai tại 216 Trần Quang Khải - Hà Nội, trưng bày về lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 20 đến nay.

Tượng Quân Âm có niên đại từ thế kỷ 18 tại bảo tàng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Với kiến trúc Pháp cổ ấn tượng và tuổi đời hơn 95 năm, địa chỉ 216 Trần Quang Khải không chỉ là điểm hẹn văn hóa, lịch sử và mà còn là "tọa độ" check-in thu hút nhiều bạn trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 22/8 đến tháng 12/2025.

7. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam: Kho quý lưu trữ 9 bảo vật Quốc gia

Du khách nghe thuyết minh tại bảo tàng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Địa chỉ: 66 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình

Giờ mở cửa: 8 giờ 30 đến 17 giờ.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là nơi hội tụ và tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của nền mỹ thuật Việt. Bảo tàng được xây dựng từ thời Pháp thuộc, hiện đang trưng bày các hiện vật và tác phẩm tiêu biểu từ thời tiền sử, sơ sử, đến nay.

Đáng chú ý, Bảo tàng đang lưu giữ và trưng bày 9 bảo vật quốc gia như tượng gỗ Quan Âm Bồ Tát, Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, tranh sơn mài "Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ," tranh sơn dầu "Em Thúy," tranh "Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc"... Những bảo vật này bao gồm các tác phẩm điêu khắc, hội họa có giá trị đặc biệt, đại diện cho các giai đoạn phát triển của mỹ thuật Việt Nam.

"Em Thúy" - một Bảo vật Quốc gia được treo trang trọng trên một khoảng tường riêng, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các hoạt động về giáo dục mỹ thuật cho trẻ nhỏ, thông qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, chương trình hướng dẫn học vẽ, các khóa học trong ngày trải nghiệm nhiều loại hình mỹ thuật truyền thống...

Hiện tại, bảo tàng đang trưng bày triển lãm “Những người con của Tổ Quốc” đến hết ngày 10/9. Nếu đến đây dịp cuối tuần, du khách có thể thưởng thức chương trình âm nhạc giao hưởng ngoài trời miễn phí./.