Điểm danh các “concert Quốc gia” miễn phí tại Hà Nội

Theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ, từ 15/8/2025, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng.