Sức hút từ các concert quốc gia: Khi âm nhạc kết nối tình yêu đất nước

Các concert quốc gia đang chứng tỏ vai trò của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương trong việc kiến tạo không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Biển người cầm cờ đỏ sao vàng hòa giọng trong những ca khúc cách mạng, hàng dài những người trẻ chờ đợi để nhận vé xem chương trình nghệ thuật chính luận… Đó là những hình ảnh đẹp chúng ta bắt gặp thời gian gần đây, cho thấy tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc đang dâng cao mạnh mẽ trước thềm đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Cơn sốt “Dưới cờ vinh quang,” “Tổ quốc trong tim,” còn chưa hạ nhiệt thì concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam,” concert "Việt Nam trong tôi" đã gần kề, hứa hẹn một sự bùng nổ về mặt nghệ thuật, vỡ òa về cảm xúc.

Âm nhạc dường như đã trở thành cây cầu kết nối tình yêu nước của mọi người, để rồi nhân lên tình yêu ấy lan tỏa rộng khắp.

Bản giao hưởng của tình yêu nước

Trong nhiều năm qua, phần lớn các chương trình âm nhạc quy mô lớn thường do các doanh nghiệp tư nhân hoặc nghệ sỹ chủ động tổ chức, mang yếu tố thương mại hoặc dấu ấn cá nhân nghệ sỹ.

'Tổ quốc trong tim' thu hút 50.000 khán giả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Năm nay, các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương liên tiếp tổ chức các concert “quốc dân” trong các ngày lễ lớn của dân tộc, mở ra một hướng đi mới cho công nghiệp văn hóa: Sự cởi mở nhập cuộc của cơ quan quản lý, vai trò dẫn dắt, định hướng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.

Điểm chung đáng chú ý của cả các chương trình này là đều mang đậm tính chính luận, đề cao lòng yêu nước, tôn vinh giá trị văn hóa-lịch sử dân tộc, nhưng vẫn tạo được sức hút lớn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tối 10/8, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhuộm đỏ màu cờ Tổ quốc, 5 vạn người cùng tự hào hát Quốc ca. Những ngày sau đó, mạng xã hội vẫn tràn ngập hình ảnh, video và những dòng chia sẻ cảm xúc về chương trình “Tổ quốc trong tim.”

Điều này cho thấy, nghệ thuật chính luận, nếu được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu và truyền thông hiệu quả, hoàn toàn có thể kết hợp được yếu tố nghệ thuật, tư tưởng và yếu tố giải trí, giá trị kinh tế.

68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 sải bước trong vòng tay của nhân dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là “bản giao hưởng của lòng yêu nước” - nơi công chúng được sống trong cảm xúc tự hào dân tộc, được kết nối ký ức hào hùng với hiện tại năng động và khát vọng vươn tới tương lai.

Chương trình còn khẳng định vai trò tiên phong của cơ quan báo chí trong việc kiến tạo không gian văn hóa, tinh thần có chiều sâu, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Ở góc độ đơn vị chủ trì chương trình “V Concert,” Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ việc tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn là hướng đi chiến lược của VTV nhằm tham gia tích cực hơn vào chuỗi sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.

Hòa Minzy, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi 'cháy' hết mình tại 'V Concert'. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng kiến của Báo Nhân Dân và VTV đang góp phần truyền cảm hứng tích cực đến các cơ quan, đơn vị, địa phương khác, khơi mở khả năng tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia, từ đó góp phần kiến tạo hệ sinh thái văn hóa sống động, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Lý giải sức hút của các chương trình chính luận

Thành công của “Tổ quốc trong tim” là tái hiện các dấu mốc lịch sử của đất nước gắn với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khát vọng dân tộc. Mỗi tiết mục mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc đồng thời đánh thức những cung bậc tự hào về Tổ quốc.

Không chỉ âm nhạc, chương trình được đầu tư về công nghệ biểu diễn: Hình ảnh chữ V, màn hình lớn, pháo hoa rực rỡ… tất cả cộng hưởng để cảm xúc của khán giả thăng hoa.

Những bài hát về quê hương-đất nước đã đánh thức cảm xúc tự hào của khán giả. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối 10/8, bạn trẻ Lê Minh Ngọc cho hay “Tổ quốc trong tim” là nơi tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc hội tụ. Hiệu ứng từ âm nhạc đã nhân lên và lan tỏa tinh thần ấy.

“Các ca khúc trong chương trình đều rất hay, hầu như bài nào cũng được khán giả thuộc lòng và hòa giọng cùng các ca sỹ. Tôi thấy rằng sân khấu được dàn dựng ấn tượng, phần âm nhạc cũng được làm rất chỉn chu, các bài hát quen thuộc được phối khí với tinh thần mới trẻ trung hơn,” Minh Ngọc chia sẻ.

Họa sỹ Văn Thao, con trai cố nhạc sỹ Văn Cao cho rằng, màn hát Quốc ca của hàng chục nghìn người tại chương trình là một tiết mục đầy xúc động và có ý nghĩa đặc biệt. Theo ông, bài “Tiến quân ca” từ lâu đã không chỉ là bản Quốc ca của đất nước, mà còn là biểu tượng gắn bó sâu sắc trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Ông nhấn mạnh rằng tình cảm thiêng liêng mà người dân dành cho lá cờ đỏ sao vàng và cho “Tiến quân ca” là điều khiến thế giới phải trân trọng và nể phục.

“Mỗi khán giả cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng. Sự cộng hưởng giữa âm nhạc và tinh thần dân tộc trong tiết mục đồng ca tại chương trình tiếp tục khẳng định giá trị bất tử của ‘Tiến quân ca’ như một biểu tượng thiêng liêng gắn kết triệu trái tim Việt Nam,” họa sỹ Văn Thao bày tỏ.

Với tư duy cởi mở, cơ quan quản lý Nhà nước hoàn toàn có thể xây dựng những chương trình chính luận có giá trị tư tưởng và vẫn mang tính giải trí. (Ảnh: Netmedia)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cho rằng sự cởi mở của các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện để âm nhạc chính luận lan tỏa trong đời sống, khéo léo kết hợp thông điệp tuyên truyền với các sự kiện nghệ thuật biểu diễn tạo nên chất keo gắn kết mọi người.

Lý giải sức hút của các chương trình nghệ thuật chính luận, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung cho rằng trước đây, các sự kiện biểu diễn thường diễn ra trong hội trường nghiêm trang với số lượng khách mời ít ỏi, thì nay, các concert quốc gia được tổ chức ở ngoài trời với sức chứa hàng vạn khán giả, khiến cho các thông điệp chính trị trở nên mềm mại, gần gũi hơn với các bạn trẻ.

“Các đơn vị tổ chức cũng mạnh dạn đầu tư để đưa công nghệ biểu diễn vào chương trình, khiến các chương trình nghệ thuật chính luận cũng có những ca khúc bắt tai, tiệm cận với concert thế giới. Đó là điều kiện để mọi người dân được thể hiện lòng tự hào dân tộc của mình,” nhạc sỹ bày tỏ quan điểm.

Trên nền các ca khúc cách mạng, khán giả vỡ òa trong cảm xúc tự hào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Bros cho rằng thành công của các chương trình nghệ thuật cho thấy người trẻ vẫn luôn tràn đầy tinh thần yêu nước. Người trẻ rực cháy niềm tự hào là người Việt Nam.

“Không cần những lời giáo huấn, không cần những nhồi nhét lý luận khô cứng. Chỉ cần để âm nhạc lên tiếng, với không khí hùng tráng mà trẻ trung, sống động, truyền cảm hứng. Truyền thông chính trị thời đại mạng xã hội, thời của Gen Z là thế. Hãy cho họ những trải nghiệm thực tế, hãy nhúng họ vào những hoạt động tương tác, hãy đối thoại với họ, và cho họ tham gia thực sự vào những chương trình, chiến dịch truyền thông. Tình yêu nước không cần nài ép. Tình yêu nước chỉ cần có cơ hội bùng cháy. Bởi vì với mỗi người, Tổ quốc luôn ở trong tim,” ông Lê Quốc Vinh bày tỏ./.

