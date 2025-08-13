Ban Tổ chức concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam' thông tin về vé

Sau thành công của hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc biệt như “Tổ quốc trong tim,” “V-Concert,” “V-Fest,” “Dưới cờ vinh quang”…, công chúng đang quan tâm và săn lùng vé của concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” ngày 17/8 tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hội nhóm đăng ký vé, bán lại vé trên các mạng xã hội, trong đó, nhiều người nhận là có nguồn phân phối vé và đưa ra các đường link để đăng ký.

Trước tình trạng này, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” thông báo, chương trình không bán vé.

Vé được dán tem an ninh K01 và được phát hành bằng hai hình thức: Qua fanpage chính thống bằng hình thức đăng ký online, thời gian địa điểm phát vé sẽ cập nhật trên fanpage; và vé mời các khối cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế, hội cựu chiến binh...

Nhóm chính thức của chương trình.

Chương trình không tổ chức bán vé, không phát vé cho bất kỳ hội nhóm nào nhằm mục đích kinh doanh vé, cũng như không nhờ, ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào phân bổ vé.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty cổ phần Netmedia tổ chức.

Chương trình diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào lúc 20 giờ 10 ngày 17/8, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam); tiếp sóng trên nhiều kênh truyền hình địa phương và livestream trên các nền tảng số.

Dàn nghệ sỹ hùng hậu tham gia chương trình. (Ảnh: BTC)

Đây là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình quy tụ các nghệ sỹ nổi tiếng như Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, Dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ, cùng với sự tham gia của 500 nghệ sỹ, diễn viên múa…

Ban tổ chức tiết lộ, trong chương trình, Tùng Dương sẽ thể hiện ca khúc "Tiến quân ca" cùng dàn đại hợp xướng 200 diễn viên và tương tác với 30.000 khán giả.

Ngoài ra, nam ca sỹ cũng biểu diễn tác phẩm mới vừa được anh thực hiện. Cùng với Tùng Dương, Hòa Minzy cũng sẽ biểu diễn tác phẩm mới được nữ ca sỹ tâm huyết thực hiện làm món quà nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước./.

