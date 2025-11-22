Thí sinh Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội trải nghiệm văn hóa trên đoàn tàu '5 cửa ô'

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2025 đang diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động chuyên môn và trải nghiệm văn hóa dành cho các thí sinh.

Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, thí sinh quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam được tham dự, thể hiện tinh thần hội nhập mạnh mẽ của Thủ đô. Có nhiều thí sinh quốc tế đến từ các nước như: Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Mông Cổ đã góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu về văn hóa và phong cách biểu diễn. Ngoài ra, sự tham gia của các thí sinh đến từ miền Trung và miền Nam, giúp cuộc thi không chỉ dừng lại ở quy mô khu vực mà còn mang tầm vóc quốc gia.

Vì lẽ đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Đài Hà Nội) triển khai sự kiện trải nghiệm không gian văn hóa trên đoàn tàu du lịch văn hoá “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) dành cho 61 thí sinh đã trải qua vòng bán kết các phong cách Thính phòng, Dân gian, Nhạc nhẹ.

Các thí sinh check-in cùng đoàn tàu du lịch văn hóa "Hà Nội 5 cửa ô." (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong suốt hành trình, các thí sinh đã được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như: Dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm..., tìm hiểu về văn hoá, kiến trúc, âm nhạc, ẩm thực Hà Nội trong không gian tàu hoả.

Qua hoạt động này, hình ảnh một Hà Nội thân thiện, giàu truyền thống và giàu cảm hứng sáng tạo đã được lan tỏa, từ đó nêu cao vai trò của các thí sinh trên hành trình trở thành người của công chúng, với trách nhiệm xã hội trong việc giữ gìn và bảo tồn di sản.

Khởi hành từ Ga Hà Nội, đoàn tàu di chuyển qua Ga Long Biên, Gia Lâm và Yên Viên. Từ điểm dừng tại Ga Từ Sơn (Bắc Ninh), đoàn tiếp tục di chuyển đến Đền Đô - quần thể di tích lịch sử quan trọng của vùng Kinh Bắc, nơi thờ tám vị vua triều Lý. Tại đây, các thí sinh được tìm hiểu về “Chiếu dời đô” của vua Lý Thái Tổ, trải nghiệm nghề tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê và thưởng thức các làn điệu Quan họ…

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, Elena Yugay, thí sinh người Nga sinh năm 1989 hào hứng khi có dịp hiểu thêm về văn hóa Hà Nội.

“Tôi đã ở Hà Nội 4 năm và từng là sinh viên ngành Việt Nam học. Tôi thấy đây là chuyến đi rất có ý nghĩa, góp phần bồi đắp cảm hứng sáng tạo, giúp thí sinh có thêm chất liệu nghệ thuật để thể hiện phong cách cá nhân trong các đêm thi tiếp theo,” Elena chia sẻ./.

Lần đầu tiên, Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội tuyển sinh trên quy mô toàn cầu Việc mở rộng này không chỉ góp phần nâng tầm thương hiệu Tiếng hát Hà Nội thành sân chơi mang tính quốc tế, thu hút những giọng ca đa dạng về kỹ thuật và phong cách, mà còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa, quảng bá âm nhạc Việt Nam.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2025 có gần 700 thí sinh đăng ký tham dự. Đêm Chung kết sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 9/12. Mỗi thí sinh sẽ trình bày hai ca khúc: Một ca khúc theo phong cách âm nhạc tự chọn, một ca khúc về Hà Nội. Điểm số của đêm thi sẽ là căn cứ duy nhất để xác định thứ hạng và các giải thưởng chính thức. Ban Giám khảo năm nay có 36 thành viên, tăng gấp đôi số lượng các mùa trước.