Viễn Châu - Hành trình và Di sản nghệ thuật cải lương Việt Nam

Trong khuôn khổ “Những ngày Văn học-Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025,” tối 31/10, chương trình nghệ thuật “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn” đã diễn ra tại xã Đất Đỏ, địa danh lịch sử của miền Nam và là quê hương của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.

Chương trình nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của Nghệ sỹ nhân dân, soạn giả Viễn Châu, người được mệnh danh là "Vua vọng cổ" và cây đại thụ của nền nghệ thuật cải lương Việt Nam. Đây cũng là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của giới nghệ sỹ và công chúng đối với người nghệ sỹ tài hoa đã dành trọn cuộc đời cho sân khấu dân tộc.

Tại sự kiện, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Ban Tổ chức mong muốn chương trình sẽ tôn vinh nghệ sỹ Viễn Châu vì sự nghiệp xây dựng, phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương, bảo tồn giá trị di sản văn hóa nghệ thuật đặc trưng của Nam Bộ và Việt Nam; đồng thời thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với những cống hiến quan trọng của ông.

Trong đêm diễn đầy ý nghĩa này, thể hiện sự quý trọng tài năng lớn của sân khấu cải lương, hầu hết các tài danh, nghệ sỹ tên tuổi như: Nghệ sỹ Nhân dân Lệ Thủy, Minh Vương, Trọng Hữu, Thanh Nam, Thoại Miêu, Trọng Phúc.., trong đó có nhiều người là học trò của soạn giả Viễn Châu, đã cùng hội tụ. Họ đến để bày tỏ lòng tri ân và gửi đến khán giả những tác phẩm đờn ca tài tử nổi tiếng của ông.

Buổi diễn tái hiện những tác phẩm vọng cổ kinh điển và trích đoạn cải lương nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Viễn Châu, được chia thành 7 chương, gồm: "Thập lục huyền cầm;" "Những bài vọng cổ bất hủ;" "Chàng là ai;" "Người mẹ miền Nam;" "Những tự tình trao gửi;" "Vọng cổ hài;" "Trích đoạn tuồng cải lương."

Các tác phẩm tiêu biểu được trình diễn bao gồm: hoạt cảnh "Chân dung Huỳnh Trí Bá," ca cổ "Tình anh bán chiếu," "Lá trầu xanh," "Giây phút ngậm ngùi," tân cổ "Chàng là ai," "Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà," vọng cổ hài "Ông Trượng Tiên Bửu," ca cảnh "Người mẹ miền Nam," "Em đi chùa Hương," "Đêm tàn Bến Ngự" và trích đoạn "Chuyện tình Hàn Mặc Tử"...

Hoạt cảnh chân dung Huỳnh Trí Bá. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Ông Hồ Văn Lợi, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ, nguyên Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham dự chương trình tôn vinh Nghệ sỹ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu. Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu xưa nay là một vùng đất có truyền thống phát triển đờn ca tài tử. Sau hợp nhất, tôi mong rằng môn nghệ thuật đờn ca tài tử của xã Đất Đỏ sẽ cùng hòa nhịp với sự phát triển tại các sân khấu lớn của thành thị và sẽ được lưu giữ, phát huy trong lòng người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và xã Đất Đỏ nói riêng.”

“Những ngày Văn học-Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 50 năm thành tựu và sáng tạo, mà còn là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Nghệ sỹ Nhân dân, soạn giả Viễn Châu (tên thật Huỳnh Trí Bá), tuy xuất thân từ một gia đình vọng tộc giàu có ở Trà Vinh nhưng lại say mê đờn ca tài tử. Ông có những đóng góp then chốt vào sự phát triển của nghệ thuật sân khấu cải lương.

Ông để lại di sản đồ sộ với hơn 2.000 bài vọng cổ và trên 70 vở cải lương. Các sáng tác của ông không chỉ tinh tế về ca từ mà còn mang giá trị hiện thực sâu sắc, phản ánh đời sống và tâm lý xã hội Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Điều này giúp công chúng hiểu và yêu mến hơn nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương, góp phần to lớn vào việc bảo tồn và phát huy di sản quý báu của dân tộc./.

