Nghệ sỹ Ưu tú Minh Lý: Bền bỉ giữ 'lửa' đam mê cải lương truyền thống

"Người con của rừng tràm" do Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An dàn dựng mới hoàn toàn trong năm 2024, nội dung xoay quanh hình tượng người cán bộ cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Pháp.

08/11/2022 15:40

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức diễn ra từ ngày 5-20/11 tại Long An.