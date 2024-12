Người đem ánh sáng của Đảng về với bản làng ở Bình Định

Già Đinh Y Khoa truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ trong thôn nhằm bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Phát huy tốt vai trò cầu nối, đem ánh sáng của Đảng về với dân làng, không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc - đó là những nhận xét chung về ông Đinh Y Khoa (69 tuổi, dân tộc Bana), trú thôn M6, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định).

Mới đây, ông vinh dự được Tạp chí Cộng sản trao chứng nhận người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo tại chương trình điểm tựa của bản làng lần thứ 2, năm 2024.

Thôn M6 hiện có 119 hộ dân với khoảng 415 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 75%. Người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp là chính.

Với đặc thù như vậy, ông Đinh Y Khoa nhận thức rõ việc tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là hết sức cần thiết.

Ông đã luôn sát cánh cùng dân làng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ. Qua đó, có hướng giải quyết kịp thời, thấu đáo những vấn đề nổi cộm, phát sinh trong cuộc sống.

Già Đinh Y Khoa được Tạp chí Cộng sản trao chứng nhận người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ông Đinh Y Khoa cho hay điều mà già quan tâm nhất là việc vận động người dân xóa bỏ một số phong tục, tập quán lạc hậu, không còn phù hợp với thời đại hiện nay, trong đó có nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ông thường xuyên đến tận nhà để nhắc nhở, khuyên các cháu; trao đổi, đóng góp ý kiến để gia đình, người thân cùng vào cuộc ngăn chặn tình trạng này. Kết quả, 5 năm trở lại đây, ở thôn không xảy ra vụ tảo hôn nào.

“Tôi còn tích cực phối hợp với người dân, tổ hòa giải thôn đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự thông qua các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, “Xây dựng bản làng an toàn”… tích cực hòa giải mâu thuẫn gia đình, các vụ tranh chấp đất đai; tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng kẻ xấu xúi giục, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, bà con tham gia, hưởng ứng rất nhiệt tình” - ông Đinh Y Khoa cho biết.

Thấy rằng, việc duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số là quan trọng, ông cùng với chi bộ, trưởng thôn kêu gọi người dân tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường niên.

Trên cơ sở đó, phát hiện nhân tố có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, trưởng thành và đảm nhận trọng trách kế thừa.

“Địa phương đang thực hiện tốt dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2030 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đây là điều đáng mừng, góp phần giúp địa phương xây dựng các loại hình nghệ thuật dân gian ngày càng đa dạng, phong phú, nhất là múa xoang, cồng chiêng, đan lát, dệt vải”- ông Đinh Y Khoa phấn khởi nói.

Già làng Đinh Y Khoa luôn nêu gương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ông cũng là tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả cao; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với người dân của thôn để cùng vươn lên làm giàu, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Trưởng thôn M6 Đinh Văn Hảo đánh giá dù lớn tuổi nhưng ông Đinh Y Khoa vẫn đảm bảo sức khỏe, nhiệt huyết với công việc. Ông đã phát huy ưu điểm, tính tiên phong của người đảng viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, được dân làng tin yêu, mến phục; là cầu nối, mang ánh sáng của Đảng về với dân làng, giúp họ vững niềm tin, vượt qua khó khăn, chung sống đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Định Đinh Văn Lung nhận xét ông Đinh Y Khoa luôn làm tốt vai trò, trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong những đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, ông là người chịu khó tiếp thu, học hỏi để phổ biến lại cho bà con trong thôn. Ban Dân tộc tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của ông Đinh Y Khoa với cộng đồng, xã hội.

Với những đóng góp to lớn, ông Đinh Y Khoa vinh dự lọt “top” những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Định, giai đoạn 2017-2022.

Mới đây, ông được tôn vinh tại chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ 2, năm 2024 do Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức; được Tạp chí Cộng sản trao Chứng nhận người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo./.

Phát huy vai trò người có uy tín trong hệ thống chính trị cơ sở ở Tây Nguyên Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai đã phát huy vai trò nòng cốt và có nhiều đóng góp quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.