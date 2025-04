Chủ tịch nước thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ

Sáng 7/4, nhân dịp về dự ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tận tụy, hết mình vì nhân dân, cũng như những nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sỹ công an tỉnh nói riêng và các lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự cho lễ hội Đền Hùng nói chung.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai các kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn, trật tự cho du khách đến với lễ hội Đền Hùng, đồng thời khẳng định tinh thần làm việc tận tụy, thân thiện của cán bộ chiến sỹ lực lượng công an tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với du khách thập phương, đồng bào cả nước./.