Chủ tịch nước thăm cán bộ chiến sỹ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ

Sáng 7/4, nhân dịp về dự ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Đất Tổ năm 2025.

Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong những ngày Giỗ Tổ, hàng vạn người dân từ mọi miền đất nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã về dâng hương tại khu di tích Đền Hùng. Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai các phương án ngay từ ngày đầu khai hội để bảo đảm an toàn giao thông tại các đền, chùa trong khu di tích lịch sử Đền Hùng và các địa bàn vùng ven, giữ vững an ninh trật tự, không xảy ra tình trạng trộm cắp, móc túi, ùn tắc, tai nạn giao thông.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng bố trí hàng trăm cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Việt Trì và các trục đường dẫn vào khu di tích; phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ có thể xảy ra, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, cũng như chủ động triển khai các phương án và bố trí cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ khoa học nên trong những ngày diễn ra lễ hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu di tích lịch sử Đền Hùng luôn bảo đảm, không để xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách khi về với Đền Hùng.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nói chuyện với cán bộ chiến sỹ túc trực tại Trung tâm, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc tận tụy, hết mình vì nhân dân, cũng như những nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh nói riêng và các lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự cho lễ hội Đền Hùng nói chung.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai các kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn, trật tự cho du khách đến với lễ hội Đền Hùng, đồng thời khẳng định tinh thần làm việc tận tụy, thân thiện của cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với du khách thập phương, đồng bào cả nước.

Chủ tịch nước lưu ý, mặc dù đây là những ngày cuối của tuần lễ hội Đền Hùng, song vẫn phải tiếp tục làm việc với tinh thần chủ động cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách, xử lý tốt mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Chủ tịch nước đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ hội Giỗ Tổ năm nay, mà còn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã giao phó.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gửi tặng những phần quà ý nghĩa, động viên tinh thần các cán bộ chiến sỹ trực chiến tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ./.

