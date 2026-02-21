Ấn tượng giống ngựa lùn linh vật của vùng đất hoang sơ Shetland

Tại Shetland, một quần đảo ở phía Đông Scotland, có một giống ngựa lùn với chiếc bờm xinh xắn vô cùng nổi tiếng, được xem là linh vật của vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ này.

Tại Shetland, một quần đảo ở phía Đông Scotland, có một giống ngựa lùn với chiếc bờm xinh xắn vô cùng nổi tiếng, được xem là linh vật của vùng đất mang vẻ đẹp hoang sơ này.

Ngựa Shetland khá nhỏ bé so với các giống ngựa khác, có chiều cao trung bình chỉ từ 75cm-107cm. Tuy nhỏ bé, nhưng ngựa Shetland lại rất khỏe mạnh. Trước đây ngựa Shetland thường kéo xe, chở hàng, thậm chí là cày bừa thay trâu bò.

Shetland có bờm dày và dài, cùng một bộ lông dày giúp chúng chống được thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, Shetland có đủ mọi màu lông từ đen, hạt dẻ, xám, đến cả màu trắng sắc hồng.

Đặc biệt, Shetland được đánh giá là một trong những giống ngựa thông minh nhất hiện nay. Ngày nay, ngựa Shetland thường được nuôi trong các trung tâm huấn luyện đua ngựa dành cho trẻ em, hay vui đùa cùng du khách trong các vườn bách thú./.