Hồi sinh giữa đại ngàn: Mùa xuân "chữa lành" xã Hùng Sơn

Nằm chênh vênh giữa đại ngàn Trường Sơn, xã Hùng Sơn (đơn vị hành chính mới hợp nhất từ 4 xã biên giới Tây Đà Nẵng) từng oằn mình trong "bóng tối" của trận sạt lở lịch sử năm 2025
Tại thôn Pứt, nơi từng là "rốn lũ", không khí ngày hội "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" rộn ràng hơn bao giờ hết
Mùa xuân này, "nắng ấm" không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ tấm lòng người lính quân hàm xanh. Hàng loạt hoạt động ý nghĩa như "Phiên chợ 0 đồng", khám bệnh miễn phí, trao tặng sinh kế và những ngôi nhà "Mái ấm biên cương" đã được Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng triển khai rầm rộ
Trung tá Nguyễn Phước Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ri chia sẻ, những phần quà thiết thực là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giúp bà con ổn định cuộc sống và yên tâm bảo vệ biên cương