Hồi sinh giữa đại ngàn: Mùa xuân "chữa lành" xã Hùng Sơn

Từng là tâm điểm của sạt lở kinh hoàng năm 2025, xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) hôm nay đã trỗi dậy mạnh mẽ. Xuân Bính Ngọ về, mang theo "nắng ấm" từ tình quân dân, xua tan ký ức buồn đau nơi biên giới.

Nằm chênh vênh giữa đại ngàn Trường Sơn, xã Hùng Sơn (đơn vị hành chính mới hợp nhất từ 4 xã biên giới Tây Đà Nẵng) từng oằn mình trong "bóng tối" của trận sạt lở lịch sử năm 2025 . Nhưng hôm nay, những đau thương ấy đã lùi xa, nhường chỗ cho sức sống mãnh liệt của mùa xuân mới.

Tại thôn Pứt, nơi từng là "rốn lũ", không khí ngày hội "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" rộn ràng hơn bao giờ hết . Điểm nhấn đặc biệt là chiếc cổng trại hình con thuyền tre nứa, biểu tượng cho khát vọng "vượt bão" và tinh thần đoàn kết vươn xa của đồng bào Cơ Tu .

Mùa xuân này, "nắng ấm" không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn từ tấm lòng người lính quân hàm xanh. Hàng loạt hoạt động ý nghĩa như "Phiên chợ 0 đồng", khám bệnh miễn phí, trao tặng sinh kế và những ngôi nhà "Mái ấm biên cương" đã được Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng triển khai rầm rộ .

Trung tá Nguyễn Phước Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ri chia sẻ, những phần quà thiết thực là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giúp bà con ổn định cuộc sống và yên tâm bảo vệ biên cương . Hùng Sơn đã thực sự trỗi dậy, biến đau thương thành hành động để đón Tết Bính Ngọ bình yên./.