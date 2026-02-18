Chính trị

Điện mừng Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chúc mừng bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) dịp bà tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 105 của Nhật Bản.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 18/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện chúc mừng bà Takaichi Sanae, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) dịp bà tiếp tục được bầu giữ chức Thủ tướng thứ 105 của Nhật Bản và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi Điện chúc mừng ông Mori Eisuke dịp ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Điện chúc mừng ông Motegi Toshimitsu được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Trước đó, ngày 18/2, bà Takaichi Sanae đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2.

Hạ viện đã bầu ông Mori Eisuke, một nghị sỹ kỳ cựu của LDP và cựu Bộ trưởng Tư pháp, làm Chủ tịch Hạ viện, và ông Keiichi Ishii, thành viên của Liên minh Cải cách Trung dung (CRA) thuộc phe đối lập chính, làm Phó Chủ tịch./.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

