Thủ tướng Nhật Bản theo đuổi chính sách với tầm nhìn trung và dài hạn

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến sẽ có bài phát biểu chính sách trước Quốc hội nước này vào ngày 20/2 tới, trong đó sẽ nhấn mạnh một cơ chế quản lý riêng đối với ngân sách dành cho tăng trưởng và đầu tư quản lý khủng hoảng với mục tiêu trung và dài hạn.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong bài phát biểu chính sách quan trọng lần này, nữ Thủ tướng Nhật Bản sẽ kêu gọi “mạnh dạn thúc đẩy các biện pháp khuyến khích đầu tư thông qua ngân sách nhiều năm và các quỹ dài hạn” nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như đầu tư thiết bị.



Bà Takaichi sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải “đảm bảo tính dự báo được của ngân sách chính phủ”, đồng thời đề xuất “chấm dứt cách lập ngân sách theo truyền thống là phải có ngân sách bổ sung vào cuối năm mà hướng tới bố trí tối đa các khoản chi cần thiết ngay trong dự toán ngân sách ban đầu.”

Để thực hiện được điều này, dự kiến sẽ mất 2 năm, đến dự thảo ngân sách tài khóa 2027.



Bà Takaichi cũng dự định làm rõ ý định của mình về việc định lượng hóa tác động của sự hỗ trợ của chính phủ đối với việc thúc đẩy đầu tư tư nhân trong “Chiến lược tăng trưởng Nhật Bản” sẽ được biên soạn vào mùa Hè này.

Trước những lo ngại về tình hình tài chính ngày càng xấu đi, bà Takaichi cho rằng chính phủ sẽ giữ tốc độ tăng trưởng nợ công trong phạm vi tốc độ tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ nợ chính phủ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Đối với nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực tăng trưởng như robot tiên tiến và công nghệ sinh học, chính quyền Thủ tướng Takaichi sẽ thành lập cơ chế chứng nhận nhằm thúc đẩy đầu tư bằng cách triển khai đồng bộ cải cách thuế và quy định.

Một lộ trình đầu tư công–tư cho các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và tiềm năng tăng trưởng sẽ được công bố từ tháng 3.



Về giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống, Thủ tướng Takaichi sẽ tái khẳng định việc thảo luận nhằm hiện thực hóa vấn đề này, bao gồm xem xét thời gian triển khai và nguồn tài chính.

Nếu nhận được sự hợp tác của phe đối lập, chính phủ sẽ công bố báo cáo sớm tại Hội nghị toàn quốc liên đảng và “đẩy nhanh việc trình dự luật sửa đổi thuế.”

Bà Takaichi cũng sẽ đưa ra chủ trương “xây dựng và thực hiện chiến lược toàn diện” nhằm tái cấu trúc kinh tế-xã hội thích ứng với tình trạng giảm sinh và suy giảm dân số.



Về lĩnh vực ngoại giao, Thủ tướng Takaichi khẳng định sẽ triển khai “nền ngoại giao Nhật Bản có trách nhiệm nhằm tạo dựng hòa bình và thịnh vượng.”

Đồng thời nhấn mạnh sẽ phát triển mạnh mẽ hơn chiến lược “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” (FOIP) trong năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm kể từ khi được cố Thủ tướng Abe Shinzo đề xuất sáng kiến này.



Cùng với đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng cường nền tảng kinh tế như cơ sở hạ tầng dữ liệu và củng cố chuỗi cung ứng các vật tư quan trọng, trong khi mở rộng quy mô Viện trợ An ninh chính thức (OSA) cùng với việc tạo cơ hội tăng trưởng kinh tế thông qua hợp tác công–tư./.

