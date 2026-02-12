Ấn Độ, Trung Quốc tái khẳng định “đối tác, không phải đối thủ”

Trong tuyên bố đưa ra ngày 12/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nước đã tiến hành Đối thoại chiến lược hôm 10/2 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, do Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc và người đồng cấp nước chủ nhà Vikram Misri đồng chủ trì. Tại đây, hai bên đã trao đổi thân thiện, thẳng thắn và sâu sắc về tình hình quốc tế cũng như khu vực, và về chính sách đối nội và đối ngoại của mỗi bên.

Tuyên bố nêu rõ: "Hai bên đều nhấn mạnh rằng, trước những thay đổi phức tạp và sâu sắc của tình hình quốc tế, Trung Quốc và Ấn Độ cần hợp tác chặt chẽ để thực hiện nghiêm túc những hiểu biết chung quan trọng mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi đã đạt được; nhìn nhận và xử lý quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ từ góc độ chiến lược và dài hạn, đồng thời duy trì quan điểm chiến lược rằng Trung Quốc và Ấn Độ là đối tác hợp tác chứ không phải đối thủ. Hai nước là cơ hội phát triển của nhau, chứ không phải mối đe dọa của nhau."

Cũng theo tuyên bố, các quan chức hai bên nhấn mạnh rằng "Trung Quốc và Ấn Độ nên tăng cường lòng tin lẫn nhau và mở rộng hợp tác, quản lý đúng đắn những khác biệt, đồng thời thúc đẩy phát triển quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ theo hướng lành mạnh và ổn định."

Hai bên nhất trí ủng hộ công việc của nhau với tư cách là Chủ tịch BRICS nhiệm kỳ 2026 và 2027.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí ủng hộ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các nước đang phát triển, bảo vệ công bằng và chính nghĩa quốc tế, cùng nhau hướng tới một thế giới đa cực và đóng góp vào hòa bình, phát triển ở châu Á và trên toàn thế giới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông cáo cho biết tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề bao gồm quan hệ song phương, khu vực và quốc tế. Các cuộc thảo luận song phương chủ yếu tập trung vào những tiến triển gần đây trong việc ổn định và xây dựng lại quan hệ, cũng như cách thức để thúc đẩy hợp tác song phương.

Tại sự kiện này, Thứ trưởng Vikram Misri ghi nhận sự nối lại thành công chuyến hành hương tới Kailash và bày tỏ hy vọng quy mô của chuyến hành hương sẽ tiếp tục được mở rộng.

Hai bên đều nhận thấy cần sớm hoàn tất Hiệp định Dịch vụ Hàng không, nhất trí tiếp tục thực hiện các bước thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã có bước chuyển biến tích cực sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Kazan (Nga) vào tháng 10/2024.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi quan hệ trở nên căng thẳng sau những xung đột ở Đông Ladakh năm 2020.

Lần cuối cùng hai nhà lãnh đạo gặp nhau là vào tháng 8/2025 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân./.

