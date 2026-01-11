Ấn Độ xây căn cứ hải quân mới ở vịnh Bengal để đối phó Trung Quốc

Theo các nguồn tin quốc phòng, Ấn Độ sẽ xây dựng căn cứ hải quân mới tại thành phố Haldia, bang Tây Bengal, nhằm tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực phía Bắc vịnh Bengal, trong bối cảnh hoạt động của Hải quân Trung Quốc gia tăng và những diễn biến an ninh phức tạp liên quan đến Bangladesh.

Căn cứ mới sẽ tận dụng hạ tầng cảng Haldia hiện có, cho phép Hải quân Ấn Độ nhanh chóng đưa vào hoạt động với chi phí thấp.

Theo đó, New Delhi sẽ triển khai các tàu đánh chặn cao tốc và tàu tấn công nhanh, có khả năng đạt tốc độ tới 40-45 hải lý/giờ, được trang bị pháo và vũ khí chính xác, phục vụ các nhiệm vụ tuần tra, chống xâm nhập và phản ứng nhanh trên biển.

Khu vực ven biển Ấn Độ-Bangladesh có địa hình nước nông và mật độ tàu thuyền dày đặc, khiến các phương tiện cơ động cao trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc giám sát và ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép.

Căn cứ Haldia cũng có ý nghĩa chiến lược khi Trung Quốc ngày càng mở rộng dấu ấn hải quân tại Ấn Độ Dương và tăng cường hợp tác quốc phòng với Bangladesh.

Căn cứ mới sẽ có quy mô tương đối nhỏ, với khoảng 100 sỹ quan và thủy thủ, cho thấy đây không phải là một bộ chỉ huy đầy đủ mà là một cơ sở tác chiến chuyên biệt.

Vị trí của Haldia, cách Kolkata khoảng 100 km, giúp Hải quân Ấn Độ tiếp cận trực tiếp vịnh Bengal mà không phải đi qua tuyến sông Hooghly vốn mất nhiều thời gian.

Quyết định thành lập cơ sở mới cũng nằm trong kế hoạch hiện đại hóa và mở rộng lực lượng hải quân Ấn Độ, nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu, tăng cường an ninh ven biển và củng cố vai trò của New Delhi là trụ cột an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

