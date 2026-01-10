Hàn Quốc bác cáo buộc xâm nhập Triều Tiên bằng UAV

Theo Yonhap, ngày 10/1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã bác bỏ cáo buộc nói rằng quân đội nước này liên quan tới các vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập Triều Tiên hồi tháng 9/2025 và đầu tuần này, khẳng định các thiết bị bay được nhắc tới không phải là mẫu do quân đội Hàn Quốc vận hành.

Ông Ahn đưa ra phát biểu trên sau khi Triều Tiên cùng ngày tuyên bố Hàn Quốc đã xâm phạm chủ quyền của nước này thông qua các vụ xâm nhập bằng UAV, đồng thời cảnh báo Seoul cần sẵn sàng “trả giá đắt” cho điều mà Bình Nhưỡng gọi là hành động khiêu khích.

Trả lời câu hỏi của hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Ahn nhấn mạnh các cáo buộc nói trên của phía Triều Tiên là “hoàn toàn sai sự thật”.

Trong nỗ lực giải tỏa căng thẳng với Bình Nhưỡng, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 2/1 kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại, khẳng định Seoul sẵn sàng thảo luận với Bình Nhưỡng “về bất kỳ chương trình nghị sự nào” nhằm giảm căng thẳng liên Triều.

Phát biểu trong thông điệp Năm mới tại một buổi lễ ở khu phức hợp chính phủ tại thủ đô Seoul, ông Chung Dong-young nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần “chấm dứt tình trạng đối đầu liên Triều trong năm nay.”

Ông cho biết chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, với tư cách là một chính phủ có chủ quyền, sẽ ủng hộ triệt để hoạt động giao lưu của khu vực tư nhân và hợp tác trong các lĩnh vực như y tế công cộng, dịch vụ y tế và các vấn đề nhân đạo, đồng thời sẽ không hạn chế hay can thiệp vào những nỗ lực này.

Quan chức cấp cao Hàn Quốc bày tỏ: “Chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Triều Tiên bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và về bất kỳ vấn đề nào để giảm căng thẳng liên Triều." Ông còn nhấn mạnh Seoul không ủng hộ quan điểm thống nhất theo hình thức “thôn tính.”

Bộ trưởng Chung Dong-young đề xuất thúc đẩy các dự án du lịch xuyên biên giới, trong đó có các dự án gắn với khu du lịch Wonsan-Kalma ở bờ biển phía Đông và thành phố Samjiyon ở miền Bắc, gần núi Paektu.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng có kế hoạch thảo luận với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để mở cửa trở lại các đoạn bên trong khu phi quân sự (DMZ) thuộc "Con đường Hòa bình DMZ," vốn đã bị tạm dừng từ tháng 4 năm ngoái vì lý do an ninh.

Bộ Thống nhất cho biết cơ quan chức năng Hàn Quốc cũng đang thảo luận về việc bãi bỏ các biện pháp được thực hiện từ năm 2010, bao gồm đình chỉ thương mại liên Triều, cấm đầu tư mới vào Triều Tiên, đình chỉ các dự án viện trợ cho Triều Tiên (ngoại trừ viện trợ nhân đạo), và cấm tàu thuyền Triều Tiên hoạt động trong vùng biển Hàn Quốc và ra vào các cảng biển.

Bộ Thống nhất kỳ vọng việc bãi bỏ các biện pháp này, dù chưa có tác dụng thực tế, nhưng có thể được xem như một cử chỉ thiện chí đối với Bình Nhưỡng, thể hiện cam kết của chính quyền Seoul trong việc khôi phục lòng tin giữa hai miền Nam-Bắc./.

Hàn Quốc thúc đẩy các biện pháp hòa giải với Triều Tiên Hàn Quốc dự kiến dỡ bỏ lệnh chặn đối với khoảng 60 trang mạng của Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Sinmun và KCNA, nhằm cho phép người dân truy cập trực tuyến không giới hạn.