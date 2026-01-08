Thu nhập thực tế của người dân Nhật Bản tiếp tục giảm

Theo số liệu khảo sát thống kê tiền lương hằng tháng do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 8/1, tiền lương thực tế của người lao động (đã loại trừ tác động của biến động giá cả) trong tháng 11/2025 đã giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dù tiền lương danh nghĩa tăng nhưng không theo kịp đà tăng giá, khiến tiền lương thực tế giảm liên tiếp 11 tháng kể từ tháng 1/2025.

Số liệu khảo sát được thực hiện đối với các cơ sở kinh doanh có từ 5 lao động trở lên trong tháng 11/2025. Theo đó, tiền lương danh nghĩa (tổng thu nhập tiền mặt bình quân đầu người) tăng 0,5% đạt 310.202 yen (khoảng 1.978 USD), lương cơ bản (lương trong giờ làm việc theo quy định) tăng 2,0% đạt 270.041 yen (khoảng 1.722 USD).

Đàm phán lương mùa Xuân năm 2025 đã dẫn tới mức tăng lương cao trong năm thứ hai liên tiếp, góp phần tạo đà đẩy lương cơ bản tăng lên.

Trong khi đó, khoản thu nhập trả đặc biệt như thưởng cuối năm trung bình là 19.293 yen (khoảng 123 USD), tương đương mức giảm 17,0%, trong khi tháng 11/2024 từng ghi nhận mức tăng cao 24,9%. Sự chênh lệch này có thể do thời điểm chi trả của doanh nghiệp khác nhau dẫn đến số liệu thống kê chưa đầy đủ.

Xét về số giờ làm việc thực tế, tổng số giờ làm việc thực tế theo tháng là 135,2 giờ, giảm 3,6%. Theo hình thức việc làm, số giờ làm việc của lao động chính thức giảm 3,5% xuống 161,2 giờ, còn lao động bán thời gian giảm 2,9% số giờ làm việc, xuống còn 78,1 giờ.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dùng để tính lương thực tế trong tháng 11/2025 (không bao gồm phần quy đổi tiền thuê nhà của nhà ở đang sở hữu) tăng 3,3% so với cùng kỳ, song thấp hơn mức 3,4% của tháng 10.

Xét về các mặt hàng tăng giá, giá gạo tháng 11/2025 tăng 37,1%, song thấp hơn 40,2% của tháng 10/2025. Trứng gà tăng 12,8%, chủ yếu do chịu tác động của đợt cúm gia cầm bùng phát từ mùa Thu 2024 sang năm 2025. Do giá nguyên liệu tăng, giá càphê tăng 51,6%, còn giá socola tăng 26,7%./.

Nhật Bản: Thứ hạng GDP bình quân đầu người trong OECD xuống mức thấp kỷ lục Do tác động của đà tăng trưởng thấp và đồng yen mất giá, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của nước này trong năm 2024 chỉ còn 33.785 USD.