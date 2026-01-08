Google và Character.AI dàn xếp các vụ kiện liên quan đến tự tử

Google và Character.AI đã đạt thỏa thuận dàn xếp với những gia đình đệ đơn kiện các công ty công nghệ này, với cáo buộc các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) gây hại cho trẻ vị thành niên, trong đó liên quan đến vụ tự tử của một thiếu niên tại bang Florida (Mỹ). Thông tin này được ghi nhận trong hồ sơ tòa án công bố ngày 7/1.



Theo hồ sơ pháp lý, các bên nhất trí thỏa thuận dàn xếp dựa trên nguyên tắc để giải quyết tất cả khiếu nại giữa các bên. Hiện thông tin chi tiết về tài chính và điều khoản cụ thể của thỏa thuận chưa được tiết lộ.



Google và Character.AI chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.



Trong số các nguyên đơn có bà Megan Garcia, mẹ của Sewell Setzer Jr. - một thiếu niên 14 tuổi đã tự tử vào tháng 2/2024. Đơn kiện của bà Garcia cáo buộc con trai bà đã “nghiện” chatbot và chìm sâu vào thế giới cùng nhân vật trợ lý ảo do Character.AI tạo ra.



Google cũng dính líu tới vụ kiện do thỏa thuận trả 2,7 tỷ USD để có giấy phép cho các công nghệ của Character.AI năm 2024. Cũng theo thỏa thuận, “đại gia” công nghệ này thuê lại 2 nhà sáng lập của Character.AI là Noam Shazeer và Daniel De Freitas từng làm việc cho Google.



Sau sự việc đau lòng của Sewell Setzer, tháng 10/2025, Character.AI thông báo sẽ loại bỏ tính năng trò chuyện của chatbot đối với người dùng dưới 18 tuổi.



Cái chết của Sewell Setzer Jr. là vụ đầu tiên có liên quan đến các chatbot AI xảy ra vào năm ngoái. Sự việc dấy lên làn sóng chỉ trích, đòi hỏi công tác giám sát gắt gao hơn đối với công ty AI về vấn đề an toàn cho trẻ em./.

