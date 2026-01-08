Tech Awards 2025: Vinh danh 33 thương hiệu, sản phẩm công nghệ tốt nhất năm

Chiều 8/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tech Awards 2025 đã chính thức diễn ra quy tụ hàng chục thương hiệu công nghệ, sản phẩm gia dụng thông minh, nền tảng và ứng dụng số nổi bật.

Giải thưởng Công nghệ Xuất sắc Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên được triển khai trên báo điện tử VnExpress nhằm tôn vinh các sản phẩm, nền tảng và thương hiệu công nghệ xuất sắc trong năm.

Ra đời từ 2012, trải qua hơn một thập kỷ tổ chức, với hệ thống tiêu chí rõ ràng, sự tham gia của đội ngũ chuyên gia và khả năng liên tục đổi mới để bắt kịp xu hướng, Tech Awards đã trở thành giải thưởng công nghệ uy tín có tầm ảnh hưởng, đóng vai trò tiên phong trong việc định hình xu hướng, tôn vinh sáng tạo và góp phần thúc đẩy cuộc đua sáng tạo công nghệ tại Việt Nam.

Với tinh thần Tech Up - Life Up, Tech Awards 2025 nhấn mạnh vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ trong việc nâng tầm chất lượng sống - từ sinh hoạt gia đình, quản lý tài chính cá nhân, đến trải nghiệm số và sáng tạo nội dung, hướng đến một cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

CellphoneS được vinh danh là thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được ưa thích. (Ảnh: Tech Awards)

Phát biểu khai mạc Tech Awards 2025, ông Phạm Hiếu - Tổng biên tập VnExpress, cho biết Tech Awards không đơn thuần là một lễ trao giải thường niên, mà là điểm hẹn của những ý tưởng mới, công nghệ mới và những nỗ lực bền bỉ nhằm đưa công nghệ trở thành một phần thiết yếu của đời sống người Việt. "Tech Awards không chỉ vinh danh sản phẩm, mà còn kể câu chuyện công nghệ đã và đang đi vào đời sống như thế nào", ông nói.

Xuyên suốt 13 năm tổ chức, theo Tổng biên tập VnExpress, Tech Awards kiên định với triết lý tôn vinh các sản phẩm và giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng cao, lấy người dùng làm trung tâm và tạo tác động tích cực cho xã hội. Chủ đề "Tech Up - Life Up" của năm nay thể hiện rõ quan điểm công nghệ phát triển không phải để phô diễn sức mạnh kỹ thuật, mà để nâng tầm chất lượng sống. "Khi công nghệ tốt lên, cuộc sống phải tốt lên. Đó là thước đo cao nhất của thành công trong phát triển công nghệ," ông nói.

Viettel được vinh danh là Thương hiệu công nghệ của năm. (Ảnh: Tech Awards)

Ông Phạm Hiếu cũng khẳng định khi công nghệ được đặt đúng vị trí - là công cụ phục vụ con người - đổi mới sáng tạo sẽ có hướng đi bền vững hơn. Ông cho rằng những sản phẩm được vinh danh tại Tech Awards 2025 không chỉ là thành quả của một năm nghiên cứu hay kinh doanh, mà còn là nền tảng cho những bước tiến tiếp theo của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Tech Awards 2025 có hơn 100 thương hiệu, nền tảng và sản phẩm số được đề cử, bao gồm 16 hạng mục, chia thành bốn nội dung: Thiết bị (6 hạng mục), Ứng dụng (3 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Các đề cử Thiết bị được lựa chọn dựa trên các tiêu chí như: được giới thiệu trong năm 2025 và bán chính hãng tại thị trường Việt Nam; mang công nghệ mới, nổi bật, khẳng định được xu hướng của năm 2025 và dự báo xu hướng công nghệ của năm 2026. Trong khi đó, các hạng mục Thương hiệu và Ứng dụng tập trung vào những dấu ấn, thành tích đạt được trong năm 2025, cũng như mức độ lan tỏa và uy tín

Đặc biệt, Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng là hạng mục mới, hướng đến các nhà sáng tạo nội dung trẻ, ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc lan tỏa kiến thức, xu hướng và trải nghiệm công nghệ đến cộng đồng.

Đặc biệt, Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng là hạng mục mới, hướng đến các nhà sáng tạo nội dung trẻ, ghi nhận vai trò của thế hệ sáng tạo mới trong việc lan tỏa kiến thức, xu hướng và trải nghiệm công nghệ đến cộng đồng. (Ảnh: Tech Awards)

Chương trình được chia làm hai vòng: Sơ loại (20/11-8/12/2025) và Chung kết (11-31/12/2025). Kết quả vòng Sơ loại được đánh giá dựa trên 100% bình chọn của độc giả. Kết quả chung cuộc được tính dựa trên 30% lượt bình chọn của độc giả và 70% điểm của ban giám khảo.

Kết quả Giải thưởng Tech Awards 2025