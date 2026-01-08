Xuất khẩu kỹ thuật số của Malaysia tăng mạnh

Ngày 7/1, Tập đoàn Kinh tế kỹ thuật số Malaysia (MDEC) cho biết kim ngạch xuất khẩu kỹ thuật số đạt 6,8 tỷ RM (1,7 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1/2024-6/2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế kỹ thuật số của Malaysia.

Theo MDEC, tập đoàn thuộc quản lý của Bộ Kỹ thuật số Malaysia, hiệu quả xuất khẩu mạnh mẽ này là nhờ Trung tâm xuất sắc dành cho nhà sáng lập (FOX) và các chương trình Gateway, Amplify, Invest và Nurture của MDEC đã hỗ trợ các công ty kỹ thuật số tiềm năng của nước này mở rộng ra thị trường quốc tế, huy động vốn tăng trưởng và xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững.

Tuyên bố của MDEC cũng cho biết năm 2024, Malaysia đã tạo ra doanh thu xuất khẩu kỹ thuật số đạt 4,2 tỷ RM từ 325 công ty hoạt động tại 27 quốc gia. Đà tăng trưởng này tiếp tục trong nửa đầu năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu kỹ thuật số đạt 2,6 tỷ RM, được hỗ trợ bởi 350 công ty mở rộng sang 39 thị trường trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, các công ty ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu kỹ thuật số, cho thấy năng lực ngày càng tăng của Malaysia trong các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. MDEC cho rằng các chỉ số hiệu suất mạnh mẽ này sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa cuối năm 2025, củng cố quy mô, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi hệ sinh thái kỹ thuật số Malaysia.

Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Gobind Singh Deo cho rằng kết quả xuất khẩu mạnh mẽ chứng minh sự sẵn sàng của Malaysia trong việc dẫn đầu nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu nhờ các chính sách rõ ràng và quan hệ đối tác công tư hiệu quả.

Ông cho rằng tăng trưởng xuất khẩu kỹ thuật số của Malaysia phản ánh niềm tin quốc tế vào các chính sách, nhân tài và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Bộ trưởng Gobind Singh Deo nhấn mạnh khi Malaysia tiến tới trở thành quốc gia AI vào năm 2030, ưu tiên của nước này là đảm bảo sự đổi mới được chuyển hóa thành giá trị kinh tế hữu hình thông qua xuất khẩu, tạo ra việc làm chất lượng cao và tăng trưởng bền vững.

Những kết quả này chứng minh rằng các công ty kỹ thuật số của Malaysia ngày càng được chuẩn bị tốt hơn để cạnh tranh và thành công trên toàn cầu.

Giám đốc điều hành MDEC, Anuar Fariz Fadzil, cho biết hiệu quả xuất khẩu kỹ thuật số mạnh mẽ đạt được trong hai năm qua phản ánh cách thức hỗ trợ có mục tiêu, tăng cường tiếp cận thị trường và hỗ trợ tài chính có thể thúc đẩy các công ty kỹ thuật số của Malaysia phát triển nhanh hơn, cạnh tranh tự tin hơn và thiết lập sự hiện diện toàn cầu bền vững./.

