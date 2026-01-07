Startup công nghệ y tế Lexi liên tục gặt hái nhiều giải thưởng lớn

Phạm Hồng Linh, cô gái Việt nhỏ bé trên đất Mỹ, đã tạo ra Lexi - chiếc cầu nối ngôn ngữ, giúp cộng đồng xa xứ được thấu hiểu và tự tin trong chăm sóc sức khỏe.

Xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ trong y tế

Phạm Hồng Linh và Siddharth - các nhà thiết kế sản phẩm và kỹ sư - liên kết với Đại học Harvard và HealthLab Accelerator sáng lập ra Lexi, một startup công nghệ y tế có trụ sở tại Boston (Mỹ, phát triển nền tảng phiên dịch y khoa đa ngôn ngữ ứng dụng AI, giúp bệnh nhân và nhân viên y tế giao tiếp theo thời gian thực, chính xác, bảo mật và phù hợp văn hóa.

Lexi ra đời với mục tiêu xóa bỏ khoảng cách ngôn ngữ trong y tế. Sứ mệnh của công ty là đảm bảo mọi bệnh nhân đều được lắng nghe và mọi nhân viên y tế đều được hỗ trợ, thông qua việc xây dựng các giải pháp AI chuẩn lâm sàng, thấu hiểu văn hóa và tích hợp liền mạch vào thực tế vận hành y tế.

Tại Lexi, tiếp cận ngôn ngữ không phải là một tính năng mà là nền tảng của chăm sóc sức khỏe công bằng. Sứ mệnh của Lexi rất rõ ràng: không một bệnh nhân nào bị bỏ lại trong im lặng.

Giải pháp của Lexi hướng tới hơn 30 triệu bệnh nhân tại Mỹ có hạn chế về tiếng Anh (LEP) - nhóm đối tượng đang chịu rủi ro cao về sai sót y khoa, tái nhập viện và chi phí điều trị gia tăng. Lexi được phát triển dành riêng cho lĩnh vực y tế, không phải là công cụ dịch thuật thông thường. Nền tảng kết hợp AI giọng nói thời gian thực với bảo mật và khả năng tích hợp sâu vào quy trình vận hành bệnh viện.

Trong quá trình thăm khám, Lexi cho phép phiên dịch y khoa trực tiếp bằng giọng nói hai chiều giữa bác sỹ và bệnh nhân. Lời nói được ghi nhận, chuyển thành văn bản và diễn giải tức thì thông qua các mô hình AI được huấn luyện chuyên sâu trên thuật ngữ y khoa và hội thoại lâm sàng, đảm bảo độ chính xác theo ngữ cảnh.

Lexi hỗ trợ web, thiết bị di động và gọi vào qua điện thoại bàn, đồng thời tích hợp với các hệ thống tổng đài doanh nghiệp. Nền tảng hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân trước, trong, sau buổi khám, bao gồm tóm tắt sau khám bằng ngôn ngữ bệnh nhân lựa chọn.

Trung tâm Lexi (Lexi Center) cung cấp quản lý tập trung, báo cáo tuân thủ và phân tích dữ liệu. Toàn bộ hệ thống tuân thủ đầy đủ chuẩn HIPAA.

Kết quả sơ bộ cho thấy: bệnh nhân ít bị bỏ sót thông tin, nhân viên y tế giảm nhầm lẫn, cộng đồng xa xứ cảm thấy an tâm và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Lexi còn được hỗ trợ bởi các đối tác uy tín như Hiệp hội Trung tâm Y tế Cộng đồng Massachusetts, Hiệp hội Quốc gia các Trung tâm Y tế Cộng đồng, cùng nhiều startup đồng hành, minh chứng cho sức lan tỏa và độ tin cậy.

Liên tiếp gặt hái nhiều phần thưởng cao quý

Lexi đã liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn. Cụ thể, Lexi giành Giải Nhất Chung cuộc hạng mục Doanh nghiệp Xã hội tại Harvard Business School New Venture Competition (HBS NVC) là cuộc thi khởi nghiệp thường niên do Trường Kinh doanh Harvard tổ chức, một trong những sân chơi khởi nghiệp uy tín và cạnh tranh nhất trong môi trường học thuật toàn cầu.

Việc Lexi giành thưởng này cho thấy Lexi được đánh giá là doanh nghiệp khởi nghiệp xã hội xuất sắc nhất trong hệ sinh thái Harvard năm 2025, với mô hình khả thi, năng lực triển khai và tác động xã hội đo lường được.

Lexi cũng giành giải Vàng iF Design Award (2025) - mức vinh danh cao nhất của iF Design Award - một trong những giải thưởng thiết kế lâu đời và uy tín nhất thế giới, được thành lập tại Đức từ năm 1953. Giải thưởng này thường được xếp cùng nhóm “Big Three” của ngành thiết kế toàn cầu, bên cạnh Red Dot và IDEA.

Phạm Hồng Linh nhận giải Vàng iF Design Award 2025. (Nguồn: Vietnam+)

Việc giành iF Design Award Gold đưa Lexi vào Top 75 thiết kế xuất sắc nhất toàn cầu năm 2025, ghi nhận Lexi như một ví dụ tiêu biểu cho thiết kế y tế lấy con người làm trung tâm và tạo ra tác động thực tế.

Cùng với đó, Lexi không chỉ giành Giải Vàng hạng mục Stevie Awards for Technology Excellence của giải thưởng Stevie® Awards - một trong những hệ thống giải thưởng kinh doanh và công nghệ quốc tế lớn nhất thế giới, thường được ví như “Oscar của giới kinh doanh."

Được thành lập từ năm 2002, Stevie Awards tôn vinh các thành tựu nổi bật trong công nghệ, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Hạng mục Stevie Awards for Technology Excellence tập trung vào các đột phá công nghệ có khả năng triển khai thực tế và tạo ra giá trị đo lường được cho doanh nghiệp và xã hội.

Lexi không chỉ giành Giải Vàng mà còn nhận Grand Stevie - danh hiệu dành cho đề cử xuất sắc nhất năm, khẳng định Lexi đạt chuẩn mực công nghệ doanh nghiệp toàn cầu.

Không chỉ vậy, Lexi còn được Fast Company - một trong những tạp chí quốc tế có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ và thiết kế - vinh danh. Điều này cho thấy Lexi là giải pháp AI y tế không chỉ mạnh về công nghệ mà còn xuất sắc về thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Lexi giành giải thưởng tại cuộc thi Health Equity Startup Competition do HLTH tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các startup giải quyết các vấn đề cốt lõi về công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt liên quan đến khả năng tiếp cận, ngôn ngữ, văn hóa và các cộng đồng yếu thế. Giải thưởng khẳng định Lexi là giải pháp giải quyết trực tiếp rào cản ngôn ngữ - một trong những nguyên nhân lớn nhất gây bất bình đẳng y tế.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Phạm Hồng Linh với giải Vàng iF Design Award 2025. (Nguồn: Vietnam+)

Lexi cũng giành giải thưởng Vietnam AI Stars-First Prize Champion (2025). Vietnam AI Stars là cuộc thi pitch AI do Vietnam Tech Summit tổ chức tại Silicon Valley nhằm tôn vinh các tài năng trí tuệ nhân tạo người Việt trên toàn cầu và kết nối họ với hệ sinh thái công nghệ quốc tế.

Cuộc thi tạo sân chơi để các startup AI trình bày giải pháp, năng lực công nghệ và tiềm năng thương mại trước cộng đồng nhà đầu tư và chuyên gia. Giải thưởng khẳng định Lexi là đại diện tiêu biểu của làn sóng AI Việt Nam trên sân khấu công nghệ toàn cầu.

Lexi giành giải Nhất tại Female Founder Circle Pitch Competition - cuộc thi thuyết trình khởi nghiệp được tổ chức trong khuôn khổ các mạng lưới và cộng đồng hỗ trợ doanh nhân nữ, với mục tiêu tạo ra một sân chơi chuyên biệt, nơi các startup do nữ sáng lập hoặc đồng sáng lập lãnh đạo có thể trình bày trực tiếp mô hình kinh doanh và tầm nhìn chiến lược trước nhà đầu tư và cố vấn giàu kinh nghiệm.

Việc giành giải Nhất cho thấy Lexi được đánh giá cao về năng lực lãnh đạo của nữ sáng lập, khả năng thuyết phục nhà đầu tư và vai trò dẫn dắt trong việc xây dựng doanh nghiệp công nghệ có tác động xã hội.

Dù liên tục được vinh danh song Phạm Hồng Linh khá khiêm nhường. Cô cho biết: “Tôi chỉ muốn những ai đang trong tình huống hiểm nghèo không còn bất lực vì không thể cất lời, không thể hiểu nhau"./.

Giải Vàng iF DESIGN AWARD 2025: Khi giấc mơ Việt được vinh danh trên đất Đức Khác với nhiều sản phẩm sinh ra từ phòng thí nghiệm, Lexi được thai nghén từ thực tế đầy day dứt: hàng triệu bệnh nhân nhập cư trên khắp thế giới đang đối mặt với rào cản ngôn ngữ trong chăm sóc y tế.