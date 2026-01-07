Volkswagen Việt Nam triệu hồi các mẫu xe do liên quan đến túi khí

Chiều 7/1, Volkswagen Việt Nam công bố triển khai chương trình triệu hồi 75 xe Volkswagen EOS, Passat và Golf được sản xuất từ năm 2009 đến 2015 nhằm kiểm tra và thay thế bộ phận bơm khí trong cụm túi khí Takata lắp trên vô lăng.

Theo Volkswagen Việt Nam, trong quá trình giám sát và nghiên cứu chất lượng sản phẩm trên phạm vi toàn cầu, Tập đoàn Volkswagen đã phát hiện một số xe thuộc các dòng EOS, Passat và Golf sử dụng túi khí Takata có nguy cơ gặp sự cố khi kích hoạt.

Cụ thể, bộ phận bơm khí trong cụm túi khí trên vô lăng có thể bị hư hại, ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn của hệ thống túi khí.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ quá trình lão hóa của nhiên liệu dạng rắn bên trong bộ phận bơm khí dưới tác động kéo dài của môi trường, đặc biệt tại những khu vực có nhiệt độ và độ ẩm cao.

Theo thời gian, hiện tượng này có thể làm gia tăng tốc độ đốt cháy nhiên liệu khi túi khí kích hoạt, dẫn đến áp suất bên trong bộ phận bơm khí tăng cao bất thường và làm hư hại vỏ bơm khí.

Để khắc phục triệt để rủi ro tiềm ẩn, linh kiện bơm khí trong cụm túi khí cần được thay thế bằng phụ tùng đạt tiêu chuẩn an toàn mới. Tất cả các phương tiện này sẽ được kiểm tra và thay thế linh kiện theo đúng quy trình của chương trình triệu hồi đã được công bố.

Volkswagen Việt Nam cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, các xe thuộc diện triệu hồi vẫn đang hoạt động bình thường, tuy nhiên việc kiểm tra và thay thế là cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro trong tương lai.

Để đảm bảo việc triển khai diễn ra thuận lợi, Volkswagen Việt Nam đang chủ động liên hệ trực tiếp với 75 chủ xe bị ảnh hưởng, đồng thời mời khách hàng đưa xe đến các đại lý ủy quyền trên toàn quốc để thực hiện triệu hồi kỹ thuật vào thời gian phù hợp. Bên cạnh đó, các chủ xe cũng có thể chủ động liên hệ hệ thống dịch vụ của Volkswagen để đặt lịch hẹn kiểm tra.

Theo thông tin công bố, thời gian kiểm tra và khắc phục dự kiến khoảng 1 giờ cho mỗi xe, toàn bộ chi phí thay thế linh kiện và công lao động đều được miễn phí.

Chương trình triệu hồi được triển khai từ nay đến hết ngày 31/12/2029 và đã được đăng ký với Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn kỹ thuật.

Volkswagen Việt Nam cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì những bất tiện có thể phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình, đồng thời cam kết nỗ lực hoàn thành đợt triệu hồi trong thời gian sớm nhất, qua đó bảo vệ quyền lợi và mang lại sự an tâm cho người sử dụng các dòng xe Volkswagen tại Việt Nam.

Theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực ôtô, việc Volkswagen chủ động triển khai chương trình triệu hồi xe để kiểm tra và khắc phục vấn đề kỹ thuật trên là động thái tích cực, thể hiện rõ trách nhiệm đối với khách hàng và xã hội.

Trên thế giới, việc triệu hồi xe như một tiêu chí đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và người tiêu dùng được bảo vệ từ những lỗi sản phẩm của nhà sản xuất đối với các sản phẩm triệu hồi, nhằm sửa chữa, thay thế sau đó sẽ trả lại cho khách hàng.

Vì vậy, khi xe của khách hàng nằm trong diện triệu hồi, khách hàng cần mang xe tới đại lý chính hãng để kiểm tra, sửa chữa hay thay thế, chủ xe không phải trả bất kỳ khoản phí nào vì đây là trách nhiệm của nhà sản xuất./.

