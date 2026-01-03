London - "sàn đấu" xe taxi tự lái giữa Mỹ và Trung Quốc

Thủ đô London của nước Anh đang nổi lên như một "sàn đấu" giữa Mỹ và Trung Quốc về xe taxi tự lái và trí tuệ nhân tạo (AI) khi hai tập đoàn xe tự lái lớn nhất thế giới thuộc về hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này đang có kế hoạch triển khai dịch vụ xe taxi tự lái tại London ngay từ đầu năm 2026.

Sau khi Chính phủ Anh tuyên bố sẽ cho phép thử nghiệm thương mại xe tự lái vào mùa Xuân này, các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xe tự lái đã đẩy nhanh những kế hoạch triển khai dịch vụ của mình tại London.

Từ tháng 12/2025, Waymo, công ty công nghệ xe tự lái và là công ty con thuộc tập đoàn Alphabet của Mỹ, bắt đầu thử nghiệm các mẫu xe Jaguar tự lái tại London. Trong khi đó, Baidu, một công ty công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc chuyên về dịch vụ Internet và AI, dự kiến sẽ ra mắt mẫu xe RT6 của mình tại Thủ đô của nước Anh trong một kế hoạch hợp tác với các tập đoàn taxi công nghệ Lyft và Uber (Mỹ).

Với những động thái này của Waymo và Baidu, London có khả năng trở thành thành phố đầu tiên nơi cả xe taxi tự lái của Mỹ và Trung Quốc cùng hoạt động, khi kế hoạch mở rộng toàn cầu mạnh mẽ của các công ty dẫn đến cạnh tranh trực tiếp.

Theo Giáo sư chính sách công nghệ Jack Stilgoe của Đại học College London (UCL), sự phát triển này mang lại cơ hội cho Anh trong bối cảnh nước này muốn trở thành “nơi từ từ định hình các quy tắc cho công nghệ trên.”

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đà phát triển của Waymo và Baidu sẽ tiếp tục như thế nào trên những con phố phức tạp và tắc nghẽn của London.

Giáo sư Stilgoe cho biết nhiều người đang hoài nghi về tuyên bố an toàn của các công ty xe tự lái khi chúng được vận hành trên những đường phố có nhiều vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, vốn phổ biến ở Anh nhưng hiếm gặp ở Mỹ.

Bên cạnh đó, theo nhà đầu tư công nghệ Alex Ferrara thuộc công ty đầu tư mạo hiểm Bessemer Venture Partners (BVP) của Mỹ có chi nhánh tại London, xe tự lái sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, nhưng vẫn còn những rủi ro về an ninh quốc gia liên quan đến xe tự lái. Ông Ferrara cho rằng những chiếc xe này về cơ bản là những siêu máy tính AI di động. Chúng có thể được dùng để thu thập thông tin nhạy cảm - chẳng hạn như ghi âm các cuộc trò chuyện ở trong xe, chặn đường và giao thông, hoặc thậm chí có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công bằng vũ lực.

Trong khi các tập đoàn như Tesla của tỷ phú Elon Musk và Wayve có trụ sở tại London được kỳ vọng sẽ cạnh tranh theo thời gian, hai công ty Waymo và Baidu đã tự khẳng định mình là những người dẫn đầu thị trường xe tự lái.

Xe taxi tự lái của Waymo đang tiến gần đến cột mốc một triệu chuyến đi hoàn toàn tự động mỗi tuần và khách hàng của họ tại các thành phố của Mỹ, như Phoenix, Los Angeles và San Francisco, đã thực hiện tổng cộng gần 20 triệu chuyến đi cho đến nay. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của Waymo là Apollo Go của Baidu cũng đang sắp bắt kịp khi đạt mốc 17 triệu chuyến đi tích lũy trong tháng 11/2025.

Waymo và Baidu coi London là chìa khóa cho chiến lược tăng trưởng quốc tế của mình. Các nhà sản xuất ôtô và công ty công nghệ Trung Quốc phần lớn bị cấm vận hành xe tự lái tại Mỹ. Thay vào đó, các tập đoàn xe tự lái của Trung Quốc đã tìm đến thị trường châu Âu và Trung Đông để thử nghiệm hệ thống của họ./.

