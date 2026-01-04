Biểu tình phản đối tấn công Venezuela nổ ra tại nhiều thành phố ở Mỹ

Ngày 3/1, các cuộc biểu tình phản đối Mỹ phát động cuộc chiến nhằm vào Venezuela đã nổ ra tại nhiều tiểu bang và thành phố trên khắp “Xứ sở cờ hoa” sau khi Chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động chiến dịch quân sự tấn công và bắt giữ Tổng thống quốc gia Nam Mỹ này Nicolas Maduro.

Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài Nhà Trắng tại thủ đô Washington D.C mang theo quốc kỳ Venezuela và các biểu ngữ như “Không chiến tranh ở Venezuela,'' “Không đổ máu vì dầu mỏ” và kêu gọi Chính quyền Mỹ ngừng can thiệp ở Mỹ Latinh.

Ở New York, nơi có một trong những cộng đồng người nhập cư gốc Venezuela đông nhất, nhiều người cũng tuần hành trước cửa Văn phòng Tuyển quân của Quân đội Mỹ và hô vang các khẩu hiệu phản đối chiến tranh.

Các cuộc biểu tình phản chiến và lên án chiến dịch quân sự của Mỹ cũng diễn ra ở những thành phố như Boston (bang Massachusetts), Atlanta (bang Georgia), Chicago (bang Illinois), Los Angeles (bang California) và Minneapolis (bang Minnesota)…

Kênh truyền hình CNN dẫn lời một quan chức liên bang cấp cao đưa tin, chiều 3/1 (giờ Mỹ), chiếc máy bay chở Tổng thống Venezuela Maduro và vợ Cilia Flores đã hạ cánh xuống Căn cứ không quân Stewart ở ngoại ô New York.

Nhà lãnh đạo Venezuela dự kiến phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí tại Tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới. Trước đó cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố bản cáo trạng mới chống lại Tổng thống Maduro, vợ và con trai ông.

Phát biểu tại cuộc họp báo từ dinh thự Mar-a-Lago ở tiểu bang Florida, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ “sẽ lập tức điều hành Venezuela” và khôi phục các nguồn dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Trump nêu rõ: “Chúng tôi sẽ lập tức điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và khôn ngoan… Chúng tôi không muốn vướng vào tình huống để ai đó lên cầm quyền và rồi lại rơi vào tình trạng tương tự như suốt những năm qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ điều hành Venezuela.''

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng không tiết lộ khung thời gian cụ thể quá trình chuyển giao quyền lực tại Venezuela sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày 3/1, từ thủ đô Caracas, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã yêu cầu Mỹ "trả tự do ngay lập tức" cho vợ chồng Tổng thống Maduro, những người bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ lúc nửa đêm trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng.

Bà Delcy Rodríguez khẳng định rằng ông Nicolás Maduro là "Tổng thống duy nhất của Venezuela," đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành thuộc địa một lần nữa”./.

