Bộ Chiến tranh thông báo với Quốc hội Mỹ về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela

Bộ Chiến tranh Mỹ (Lầu Năm Góc) sáng 3/1 (giờ địa phương) đã thông báo với Quốc hội rằng cơ quan này đã được Tổng thống Donald Trump “ủy quyền” tiến hành một chiến dịch quân sự bên trong Venezuela nhằm đối phó với “các mối đe dọa an ninh quốc gia."

Bản thông báo ngắn gọn này, là lần đầu tiên chính quyền thông tin tới các nhà lập pháp chủ chốt về cuộc đột kích nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro - một chiến dịch được tiến hành mà không có sự chấp thuận trước của Quốc hội.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết đã “hỗ trợ” theo yêu cầu của Bộ Tư pháp trong việc để quân đội tham gia thực thi một bản cáo trạng nhằm vào ông Maduro. Chính quyền Mỹ lập luận rằng nhà lãnh đạo Venezuela đứng đầu một tổ chức tội phạm, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu ma túy nguy hại vào lãnh thổ Mỹ.

Trước đó, phần lớn các nghị sĩ đảng Dân chủ, cùng một số nghị sỹ đảng Cộng hòa, cho rằng việc tấn công Venezuela mà không có sự chấp thuận của Quốc hội sẽ vượt quá thẩm quyền của chính quyền, khi theo Hiến pháp Mỹ, chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích bên trong Venezuela, song khẳng định đây là các hành động “mang tính phòng thủ nhằm mở hành lang trên không” cho lực lượng Mỹ./.

Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước nhấn mạnh giải pháp đối thoại Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.