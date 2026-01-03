Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân bị truy tố tại New York

Tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Venezuela Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.

Ngọc Quang
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Tòa án liên bang Khu vực phía Nam bang New York.

Tuy nhiên, bà Bondi chưa nêu rõ các cáo buộc cụ thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.

Năm 2020, ông Maduro và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Venezuela đã bị các cơ quan chức năng Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành một tổ chức buôn bán cocaine.

Tổng thống Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro #truy tố Mỹ Venezuela
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Venezuela

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thông tin về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Một khu dân cư tại Maiquetia, Venezuela ngày 1/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công vào các khu dân cư

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez nhấn mạnh lực lượng Mỹ đã "xâm phạm lãnh thổ của Venezuela, thậm chí còn tấn công, bắn tên lửa và rocket từ trực thăng chiến đấu vào các khu dân cư có dân thường sinh sống."

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ tấn công. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Mỹ ngăn chặn âm mưu tấn công trong đêm Giao thừa

Nghi phạm là Christian Sturdivant, 18 tuổi, trú tại thị trấn Mint Hill, đã bị bắt giữ hôm 31/12 và bị truy tố với cáo buộc tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài.