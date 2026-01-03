Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân bị truy tố tại New York

Ngày 3/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại Tòa án liên bang Khu vực phía Nam bang New York.

Tuy nhiên, bà Bondi chưa nêu rõ các cáo buộc cụ thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước đó cùng ngày, tờ The Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Tổng thống Maduro có thể sẽ phải đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang tại Mỹ.

Năm 2020, ông Maduro và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Venezuela đã bị các cơ quan chức năng Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành một tổ chức buôn bán cocaine.

Tổng thống Maduro đã bác bỏ mọi cáo buộc./.

Mỹ thông tin về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.