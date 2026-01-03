Mỹ thông tin về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela

Ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela được tiến hành phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ, đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.”

Ông Trump cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11h sáng 3/1 (giờ Mỹ, tức 23h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Trong khi đó, hãng CBS News đưa tin Tổng thống Maduro đã bị Lực lượng Delta - đơn vị đặc nhiệm của quân đội Mỹ chuyên thực hiện các nhiệm vụ tình báo và chiến đấu đặc biệt, bắt giữ.



Trong diễn biến liên quan, CNN dẫn các nguồn tin cho biết Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ đã không được thông báo trước về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela.



Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino khẳng định Venezuela sẽ chống lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Venezuela đang thu thập thông tin về thương vong sau khi Mỹ tấn công nhắm vào các khu dân cư ở thủ đô Caracas của quốc gia Nam Mỹ.



Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành.

Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.



Iran ngày 3/1 đã lên án vụ tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela, sau khi Caracas cáo buộc Washington đứng sau các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô quốc gia Nam Mỹ này.



Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ nước này “kịch liệt lên án cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, cũng như hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela”./.

Giới chức Mỹ xác nhận tấn công Venezuela Ngày 3/1, một quan chức Mỹ xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela. Nga, Cuba đã lên tiếng lên án hành động này.