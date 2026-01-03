Giới chức Mỹ xác nhận tấn công Venezuela

Ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết.



Trong khi đó, trên trang mạng X, một phóng viên của CBS cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào các địa điểm bên trong lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các cơ sở quân sự.



Trước đó cùng ngày, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành.

Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.



Trong một phản ứng, Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Kosstantin Kosachev gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là “vô căn cứ.”



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trên kênh Telegram, ông Kosachev cho rằng đa số cộng đồng quốc tế sẽ lên án cuộc tấn công vào Venezuela, vì nước này không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ và chiến dịch quân sự này là vô căn cứ và vi phạm luật pháp quốc tế.



Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết bộ này dự kiến sẽ sớm đưa ra tuyên bố liên quan đến tình hình ở Venezuela.



Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án cuộc tấn công mà ông gọi là phi pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức trước hành động này.



Theo Prensa Latina, cuộc tấn công đang làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của đa số dư luận./.

