Mỹ tấn công Venezuela: Thêm nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế

Ngày 3/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết nước này lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, và nhấn mạnh đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định “kiên quyết lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền, cũng như việc sử dụng vũ lực đối với tổng thống của một quốc gia.''

Theo tuyên bố, Trung Quốc nhận định đây là “hành vi nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình, an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe” và kêu gọi Mỹ “tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, chấm dứt việc xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác.''

Tương tự, Pháp ngày 3/1 cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định không thể áp đặt từ bên ngoài bất kỳ giải pháp chính trị lâu dài nào đối với Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot viết trên mạng xã hội X rằng chiến dịch này đã vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực - nền tảng của luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo rằng những vi phạm ngày càng gia tăng đối với nguyên tắc này của các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.

Cùng ngày, Nga đã kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân. Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Moskva cho biết trước những thông tin đã được xác nhận rằng ông Maduro và phu nhân hiện đang ở Mỹ, Nga kêu gọi mạnh mẽ giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại lập trường và trả tự do cho vị tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền cùng phu nhân./.

Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước nhấn mạnh giải pháp đối thoại Sau khi Mỹ tiến hành tấn công vào thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này vi phạm chủ quyền quốc gia và Hiến chương Liên hợp quốc.