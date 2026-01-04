Mỹ đăng tải hình ảnh Tổng thống Maduro tại New York, quốc tế tiếp tục phản ứng

Ngày 3/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh công khai tại thành phố New York kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ ở Caracas.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, hình ảnh mới cho thấy Tổng thống Maduro bị áp giải vào trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại Manhattan.

Trong hình ảnh được công bố, ông Maduro mặc trang phục màu đen, đội mũ sẫm màu, tay cầm chai nước, di chuyển dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên liên bang bên trong trụ sở DEA tại khu Chelsea.

Theo các nguồn tin, sau khi hoàn tất thủ tục tại DEA, ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores được đưa đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan tại Brooklyn. Tại đây, 2 người sẽ bị tạm giam để chờ ra Tòa án Liên bang khu vực Nam New York - nơi cáo trạng về khủng bố, ma túy và các tội danh liên quan đang được xúc tiến.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Maduro.

Tổng thống Trump tuyên bố ông Maduro sẽ phải đối diện với công lý Mỹ.

Dự kiến, ông Maduro và phu nhân sẽ ra hầu tòa sớm nhất vào đầu tuần tới.

Cùng ngày, Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) đã lên án hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong tuyên bố đưa ra tại Caracas, ALBA khẳng định hành động của Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (Liên hợp quốc). ALBA cũng kêu gọi tất cả các chính phủ và tổ chức trên thế giới công khai lên án hành động này của Mỹ.

ALBA, được thành lập năm 2004, là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước Mỹ Latinh. Liên minh này hiện bao gồm Nicaragua, Dominica, Antigua và Barbuda, Saint Vincent và Grenadines, Saint Lucia, Saint Kitts và Nevis, Grenada, Cuba và Venezuela.

Cộng đồng quốc tế cũng đang tiếp tục bày tỏ quan ngại, kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế trước những diễn biến tại Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Ngoại giao Indonesia kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang và giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại hòa bình, trên cơ sở bảo vệ dân thường, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Malaysia cũng ra thông cáo bày tỏ phản đối mọi hình thức can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của quốc gia khác, cũng như việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Thông cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại, tôn trọng chủ quyền và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Từ châu Đại dương, Australia và New Zealand bày tỏ ủng hộ luật pháp quốc tế sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Thủ tướng Australia Anthony Albanese kêu gọi tất cả các bên ủng hộ đối thoại và ngoại giao nhằm bảo đảm ổn định khu vực và ngăn chặn leo thang. Ông nhấn mạnh Australia ủng hộ luật pháp quốc tế và một tiến trình chuyển tiếp hòa bình tại Venezuela.

Trong khi đó, tuyên bố của Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh New Zealand kỳ vọng tất cả các bên hành động phù hợp với luật pháp quốc tế./.

Mỹ để ngỏ khả năng triển khai quân sự, tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela Phát biểu tại buổi họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định"điều hành" Venezuela trong một thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.