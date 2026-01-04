Phó Tổng thống Delcy Rodriguez được bổ nhiệm làm tổng thống lâm thời Venezuela

Ngày 3/1, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ.

Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia."

Phán quyết cũng cho biết tòa án sẽ thảo luận vấn đề này để "xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt."

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Rodriguez cho biết bà đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.

Theo bà Rodriguez, mục tiêu của chiến dịch do Mỹ tiến hành là "đảo chính và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên" của Venezuela. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình."

Phó Tổng thống Venezuela cho biết thêm hội đồng này bao gồm Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Tối cao Caryslia Rodriguez, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và một số nhân vật quan trọng khác./.

Mỹ tấn công Venezuela: Ít nhất 40 người thiệt mạng Một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela hôm 3/1.