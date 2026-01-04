Mỹ tấn công Venezuela: Giao thông hàng không khu vực gián đoạn

Chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 3/1 đã gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông hàng không tại khu vực Caribe vào thời kỳ cao điểm đi lại.



Theo trang theo dõi hàng không FlightRadar24.com, trong ngày 3/1 không có chuyến bay dân dụng nào đi qua không phận Venezuela.

Nhiều hãng hàng không lớn của Mỹ đã hủy hàng trăm chuyến bay trên khắp khu vực phía Đông Caribe và cảnh báo tình trạng gián đoạn có thể kéo dài trong nhiều ngày do lệnh hạn chế bay của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).



Các chuyến bay đến và đi từ Puerto Rico và Quần đảo Virgin (thuộc Mỹ), Aruba (lãnh thổ tự trị thuộc Hà Lan) và hơn 10 điểm đến khác ở quần đảo Tiểu Antilles nằm ở phía Bắc Venezuela, đã bị hủy.

Các hãng hàng không cho biết sẽ miễn phí thay đổi lịch bay cho hành khách buộc phải dời kế hoạch di chuyển trong dịp cuối tuần này.



Danh sách hủy chuyến, bao gồm 400 chuyến bay đi và đến từ Sân bay Quốc tế Luis Muñoz Marín của Puerto Rico, chiếm gần 60% lịch trình bay trong ngày.

Ngoài ra, 15 chuyến bay khởi hành từ San Juan dự kiến vào ngày 4/1 cũng đã bị hủy bỏ. Tại Aruba, Sân bay Quốc tế Queen Beatrix cũng ghi nhận 91 chuyến bay bị hủy trong ngày 3/1, chiếm hơn 1/2 tổng số chuyến bay đi và đến tại đây.



JetBlue, hãng hàng không có mạng lưới hoạt động rộng khắp tại Caribe, thông báo đã hủy khoảng 215 chuyến bay do việc đóng cửa không phận liên quan đến các hoạt động quân sự.

Trong khi đó, American Airlines xác nhận đã hủy toàn bộ các chuyến bay tại khu vực Đông Caribe trong ngày 3/1.



Tình trạng gián đoạn giao thông hàng không ở Caribe diễn ra sau thời kỳ cao điểm nghỉ lễ kéo dài 13 ngày, giai đoạn dự báo có khoảng 122,4 triệu người Mỹ đi du lịch.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều du khách tranh thủ những ngày cuối cùng để nghỉ dưỡng tại các bãi biển và khu nghỉ mát nhiệt đới trước khi trở lại với thời tiết lạnh giá.



Trước đó cùng ngày 3/1, FAA đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela, với lý do “hoạt động quân sự đang diễn ra”. Quyết định của FAA được đưa ra trong bối cảnh trước đó đã ghi nhận các vụ nổ tại thủ đô Caracas.



Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết các biện pháp hạn chế bay của FAA sẽ được dỡ bỏ “khi điều kiện cho phép”./.

Mỹ để ngỏ khả năng triển khai quân sự, tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela Phát biểu tại buổi họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ dự định"điều hành" Venezuela trong một thời gian dài để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.