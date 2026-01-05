Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lãnh đạo lâm thời của Venezuela

Giới chức Venezuela ngày 4/1 tuyên bố chính quyền nước này vẫn duy trì sự thống nhất và tiếp tục điều hành đất nước sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị phía Mỹ bắt giữ trong một hành động quân sự vấp phải sự phản ứng của cộng đồng quốc tế.

Trong phát biểu được đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền công bố, Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello khẳng định chính quyền và lực lượng ủng hộ tiếp tục đoàn kết, đồng thời cho rằng các động thái từ bên ngoài nhằm gây mất ổn định tình hình trong nước.

Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ, đã đảm nhiệm vai trò điều hành tạm thời với sự phê chuẩn của Tòa án Tối cao. Trong ngày 4/1, quyền Tổng thống Rodriguez đã có cuộc họp nội các đầu tiên, trong khi Quốc hội dự kiến sẽ làm việc trở lại ngày 5/1 sau kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino cho biết lực lượng vũ trang Venezuela đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhằm bảo đảm chủ quyền và trật tự trong nước.

Quân đội Venezuela ngày 4/1 ra tuyên bố lên án việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro, đồng thời bày tỏ ủng hộ tình trạng khẩn cấp do chính phủ ban bố sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một số địa điểm tại Venezuela.

Về tình hình tại Venezuela, một số hoạt động sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra và người dân bắt đầu ra ngoài mua sắm thực phẩm.

Về phía Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 4/1, Tổng thống Donald Trump cảnh báo nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela sẽ “phải trả giá rất đắt… thậm chí có thể lớn hơn những gì xảy ra với ông Maduro” nếu không hợp tác với Mỹ.

Cùng ngày, phát biểu trên đài NBC, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra nhận định then chốt về trách nhiệm và quyền hạn trong giai đoạn chuyển tiếp tại Venezuela, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ điều hành tiến trình này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ làm rõ rằng đây không phải là việc Mỹ trực tiếp điều hành một đất nước, mà là điều hành chính sách đối với vấn đề Venezuela vì lý do an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định mục tiêu của Mỹ là buộc Venezuela đi theo một hướng nhất định, không chỉ vì hướng đi đó có lợi cho người dân Venezuela, mà trước hết vì nó phục vụ lợi ích quốc gia của Washington.

Theo ông, tình hình tại Venezuela có liên hệ trực tiếp đến an ninh Mỹ, do đó không thể bị xem là vấn đề ngoại biên hay thuần túy khu vực.

Trả lời câu hỏi liệu cá nhân ông hay Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth có phải là người trực tiếp điều hành hay không, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh đây là tiến trình chính sách mang tính phối hợp toàn diện./.

