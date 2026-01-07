Mỹ sẽ tiếp nhận 30-50 triệu thùng dầu của Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 6/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao.

Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ.

Theo kế hoạch được công bố, Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright khẩn trương thi hành việc tiếp nhận và vận chuyển số dầu này.

Dầu sẽ được chuyên chở bằng các tàu chứa chuyên dụng và đưa thẳng đến các cảng dỡ hàng tại Mỹ, không qua trung gian hay quốc gia thứ ba.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn tiền thu được từ việc bán số dầu trên nhằm bảo đảm lợi ích cho cả người dân Venezuela và Mỹ.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với sự tham dự của các lãnh đạo của một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, để thảo luận khả năng thúc đẩy sản lượng dầu thô Venezuela.

Các công ty được nhắc tới gồm Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips, dự kiến sẽ tham gia buổi trao đổi nhằm xem xét các phương án hợp tác trong bối cảnh những diễn biến gần đây tại Venezuela.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào thủ đô Caracas và 3 bang lân cận rạng sáng 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Ngày 6/1, tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết khoảng 75 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Venezuela đã công bố danh sách 23 quân nhân, trong đó có 5 sỹ quan cấp tướng, đã thiệt mạng.

Trong phản ứng mới nhất, nhiều nước thuộc Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Thường trực OAS, Brazil và Colombia đã đồng loạt lên án chiến dịch quân sự của Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, coi đây là “hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế,”

Phó Tổng thống Uruguay Carolina Cosse khẳng định các cuộc tấn công mà Mỹ tiến hành ở Venezuela là diễn biến nghiêm trọng đối với toàn bộ khu vực Mỹ Latinh, đồng thời khẳng định cần tuyệt đối tôn trọng luật pháp quốc tế, các nguyên tắc không can thiệp và chủ quyền quốc gia. Bà nhấn mạnh việc xâm phạm một quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kêu gọi Mỹ bảo đảm một “phiên tòa xét xử công bằng” đối với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, sau khi nhà lãnh đạo này bị bắt giữ hôm 3/1 tại thủ đô Caracas.

Bà tái khẳng định lập trường phản đối sự can thiệp của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc ngoại giao truyền thống của nước này, trong đó có không can thiệp, giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Trong khi đó, đại diện Mỹ tại OAS Leandro Rizzuto Jr. bác bỏ cáo buộc "xâm lược," cho rằng đây chỉ là "một chiến dịch có mục tiêu" nhằm bắt giữ cá nhân bị tư pháp Mỹ truy tố, không phải sự can thiệp vào Venezuela.

Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo cho biết Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí phối hợp chặt chẽ về tình hình tại Venezuela và các vấn đề quốc tế khác.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 45 phút, Mỹ đã cập nhật cho các đối tác G7 về tình hình mới nhất và triển vọng của Venezuela, sau các cuộc tấn công quân sự do Mỹ tiến hành tại quốc gia Nam Mỹ này cuối tuần trước.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng nước này Toshimitsu Motegi đã nêu bật tầm quan trọng của việc sớm khôi phục nền dân chủ tại Venezuela, đồng thời tái khẳng định lập trường nhất quán của Tokyo trong việc tôn trọng các giá trị và nguyên tắc cơ bản về tự do, dân chủ và pháp quyền./.

Dầu mỏ Venezuela: Miếng bánh hấp dẫn nhưng đầy thách thức với doanh nghiệp Mỹ Tình hình chính trị tương lai của Venezuela sẽ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chiến lược doanh nghiệp và ngành công nghiệp khi cân nhắc những cơ hội tưởng chừng hấp dẫn ở đó.