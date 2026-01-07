TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu suất đầu tư đạt 8-10 triệu USD mỗi ha vào KCN

Ngày 7/1, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) cho biết năm 2026, thành phố đặt mục tiêu thu hút 4,25 tỷ USD vốn đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, qua đó thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng công nghệ cao, xanh và bền vững.

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, điểm nhấn của mục tiêu này không chỉ nằm ở quy mô vốn, mà còn ở chất lượng dự án.

Thành phố phấn đấu nâng suất đầu tư bình quân đạt từ 8 đến 10 triệu USD/ha, hướng đến các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường.

“Định hướng xuyên suốt là chuyển dịch các khu chế xuất, khu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghệ xanh và công nghệ số. Thành phố sẽ ưu tiên thu hút các dự án sản xuất thông minh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu,” ông Trí chia sẻ.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai Đề án xây dựng và phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố gắn với tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực, phát triển công nghiệp công nghệ cao, các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thế hệ mới và khu công nghiệp thông minh, sau khi được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Trí, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thay đổi mô hình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời, kỳ vọng các cơ chế, Nghị quyết của Quốc hội sẽ tạo thêm dư địa cho Thành phố trong thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, huy động nguồn lực xã hội.

Với nhiều lợi thế, Việt Nam đang có cơ hội để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Năm 2026, HEPZA cũng xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là một trong những khâu đột phá. Trong số đó, mục tiêu các đơn vị quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp nằm trong top 5 về chỉ số cải cách hành chính (Par Index), năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI), các chỉ số chuyển đổi số (DTI).

Đặc biệt, 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của thành phố phải được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn.

HEPZA cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ tại doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống của công nhân, người lao động, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã.

Nhận định cơ hội và thách thức, ông Trí dự báo năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường; trong nước phải đối mặt với áp lực lạm phát, biến động thị trường tài chính và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

"Tuy nhiên, đây là “năm bản lề,” mở đầu cho giai đoạn phát triển mới giai đoạn 2026-2030, HEPZA xác định việc giữ vững niềm tin của nhà đầu tư, tạo lập môi trường đầu tư ổn định, minh bạch được xem là yếu tố then chốt; việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo ra lợi thế vượt trội về quy mô thị trường, quỹ đất công nghiệp, hạ tầng logistics và hệ sinh thái công nghiệp-dịch vụ; đặc biệt, với vai trò trung tâm tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, hệ thống khu chế xuất, khu công nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là động lực sản xuất công nghiệp và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao,” ông Trí chia sẻ.

Theo các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp diễn, TP. Hồ Chí Minh với lợi thế về vị trí, nguồn nhân lực, hạ tầng đang đứng trước cơ hội lớn để đón làn sóng đầu tư mới.

Đặc biệt, định hướng phát triển khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố, nhất là phát triển các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư dài hạn; đồng thời, kỳ vọng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thủ tục hành chính được số hóa mạnh mẽ./.

