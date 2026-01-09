Giá dầu thế giới bật tăng mạnh sau hai phiên giảm

Giá dầu thế giới chốt phiên 8/1 tăng hơn 3%, sau hai ngày giảm liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hai tuần, khi các nhà đầu tư đánh giá diễn biến tại Venezuela và lo ngại về nguồn cung từ Nga, Iraq và Iran.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 2,03 USD, tương đương 3,4%, lên mức 61,99 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,77 USD, tương đương 3,2%, lên mức 57,76 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 24/12.

Theo các nguồn tin, các đại sứ quán nước ngoài tại Venezuela đang bắt đầu sắp xếp những cuộc gặp vào tuần tới, trong đó có các cuộc gặp đại diện của những công ty dầu mỏ Mỹ và châu Âu, sau khi Mỹ tuyên bố về thỏa thuận dầu mỏ trị giá 2 tỷ USD và việc cung cấp hàng hóa của Mỹ cho quốc gia Nam Mỹ này.

Ngày 7/1, Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu liên quan đến Venezuela ở Đại Tây Dương như một phần trong nỗ lực mạnh mẽ của nước này nhằm chi phối dòng chảy dầu mỏ ở châu Mỹ.

Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ, đơn vị vận hành khu phức hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, cho biết họ sẽ xem xét mua dầu của Venezuela nếu được phép bán cho các khách hàng không phải người Mỹ. Venezuela sản xuất khoảng 1% nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Trong khi đó, theo thông báo của Lloyd's List Intelligence và một nguồn tin an ninh hàng hải khác, một tàu chở dầu đang trên đường đến Nga đã bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Biển Đen, buộc phải yêu cầu sự trợ giúp của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và chuyển hướng khỏi lộ trình.

Tại Iraq, nội các nước này đã phê duyệt kế hoạch quốc hữu hóa hoạt động tại mỏ dầu West Qurna 2, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, nhằm ngăn chặn những gián đoạn do lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt đối với tập đoàn Lukoil gây ra.

Tại Iran, các nhà phân tích nhận định xuất khẩu dầu của Iran - tương đương 2% nguồn cung toàn cầu - có thể gặp rủi ro, tuỳ thuộc diễn biến tình hình biến động trong nước trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Iraq và Iran nằm trong số những nhà sản xuất dầu lớn nhất của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sau Saudi Arabia./.

